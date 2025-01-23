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Dwarf Fortress 08.08.2006
Стратегия, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, Ретро
8.8 164 оценки

Для Dwarf Fortress стал доступен масштабный приключенческий режим

butcher69
Новости

Dwarf Fortress продолжает удерживать титул самого проработанного симулятора выживания колоний на ПК. Но теперь игра предлагает не только управление гномьей крепостью: режим приключений превращает этот симулятор в пошаговую ролевую игру с элементами roguelike. Спустя девять месяцев бета-тестирования он стал доступен в полной версии на Steam.

В приключенческом режиме игроки создают отряд искателей приключений, выбирая их навыки, снаряжение и убеждения. Мир для исследований может быть даже вашим разрушенным творением из режима крепости. Вы будете выполнять квесты, сражаться и влиять на историю мира.

Разработчики добавили удобное руководство, контекстные меню и улучшенный интерфейс инвентаря, сделав режим более доступным. Новые мифические подземелья добавляют глубину игровому процессу, а тактическая система боёв позволяет управлять каждым движением персонажа.

Режим входит в базовую версию Dwarf Fortress и уже доступен на Steam.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
gadhi x aka

Cколько бы её не обновяли по механикам. По делу она современным игрокам - нахрен не уперлась, с таким графоном и анимациями(которых нет)

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DishonestSherman

Это они её на новый движок перенесли, раньше так вообще подобие тетриса была :)

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