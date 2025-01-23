Для Dwarf Fortress стал доступен масштабный приключенческий режим

Dwarf Fortress продолжает удерживать титул самого проработанного симулятора выживания колоний на ПК. Но теперь игра предлагает не только управление гномьей крепостью: режим приключений превращает этот симулятор в пошаговую ролевую игру с элементами roguelike. Спустя девять месяцев бета-тестирования он стал доступен в полной версии на Steam.

В приключенческом режиме игроки создают отряд искателей приключений, выбирая их навыки, снаряжение и убеждения. Мир для исследований может быть даже вашим разрушенным творением из режима крепости. Вы будете выполнять квесты, сражаться и влиять на историю мира.

Разработчики добавили удобное руководство, контекстные меню и улучшенный интерфейс инвентаря, сделав режим более доступным. Новые мифические подземелья добавляют глубину игровому процессу, а тактическая система боёв позволяет управлять каждым движением персонажа.

Режим входит в базовую версию Dwarf Fortress и уже доступен на Steam.