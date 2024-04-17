Для Dwarf Fortress стартовала публичная бета-версия режима приключений

Разработчик Bay 12 Games и издатель Kitfox Games сегодня выпустили публичную бета-версию своего амбициозного и ожидаемого фанатами, но все еще раннего бесплатного расширения режима приключений для Dwarf Fortress. Полная версия режима приключений будет выпущена в в ближайшие месяцы.

Режим приключений — это режим ролевой кампании Dwarf Fortress, в котором игроки могут создать персонажа и свободно перемещаться по богатому смоделированному миру, в котором они обосновались во время сохранения в режиме крепости, или начать заново в новом созданном мире. Бета-ветку можно найти в Steam, если игроки перейдут в свойства, а затем в свою библиотеку Steam — бета-версии Dwarf Fortress.

Bay 12 ранее объявила, что режим приключений будет выпущен в апреле 2024 года во время прошлогоднего PC Gaming Show: Most Wanted Edition, но реалии разработки игр ясно дали понять, что команде сначала нужно будет запустить бета-версию в этом месяце, а полная версия выйдет позже в этом году.

В режим приключений также входит новая музыка для игры, написанная талантливыми композиторами Dwarf Fortress Дабу и Саймоном Сверверами. Саундтрек уже доступен для покупки в Steam.

Переосмысленная версия Dwarf Fortress впервые была запущена в Steam и Itch.io в ноябре 2022 года и разошлась в Steam тиражом 800 000 копий со средним рейтингом «чрезвычайно положительный».