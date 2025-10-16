Обновление "Осада" для Dwarf Fortress выйдет 3 ноября

Разработчики из Bay 12 Games объявили дату выхода следующего крупного обновления для Dwarf Fortress. Апдейт, получивший название Осада, станет доступен игрокам 3 ноября. Вместе с анонсом студия поделилась подробностями о грядущих нововведениях и выпустила новый трейлер.

С обновлением враги получат в свое распоряжение новое оружие, такое как тараны, а тролли смогут использовать гигантские кирки. Поведение противников станет более разнообразным благодаря разделению на роли, например, атака, выжидание или засада. Инженеры во вражеских армиях научатся строить полы и лестницы, чтобы обходить препятствия. Враги также смогут прорываться через укрепления, поднятые мосты и даже прокапывать себе путь под землей сквозь естественные стены. Кроме того, гоблины получат больше видов ездовых животных и демонического лидера.

Для защиты крепости игрокам предложат новое осадное орудие — баллисту. Ее можно будет свободно поворачивать в любом направлении, а скорострельность будет выше, чем у арбалета. Существующие орудия, такие как катапульты, также были переработаны и стали более эффективными.

Изменения затронут и ловушки. Теперь гоблины смогут спасать своих союзников из клеток, а эффективность ловушек с водой и магмой будет снижена. Это подтолкнет игроков к использованию более разнообразных методов обороны.

Разработчики также немного рассказали о будущих планах, упомянув больше магического контента и функций, включая военачальников и обученных демонами колдунов, которые сделают осады еще более опасными.