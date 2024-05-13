Dying Light стремительно набирает обороты в Steam на фоне распродажи

Dying Light (2015) стремительно набирает обороты в Steam на фоне грандиозной распродажи. Эта зомби-игра с открытым миром, которую часто считают одной из лучших игр этого жанра, впервые поразила игроков почти десять лет назад своей высокооктановой паркур-механикой и жутким боевым движком.

Сейчас, когда Techland снизила цену в честь Zombie Awareness Month, в игру устремились десятки тысяч людей, а количество игроков выросло примерно на 330 %.

В сервисе Steam, где есть доступные данные об игроках, за последние двадцать четыре часа было зарегистрировано пиковое количество игроков - 40 279 человек. В прошлом месяце пиковое количество игроков составляло около 9 049 человек. Для сравнения, в игре Dying Light 2: Stay Human, вышедшей в 2022 году и получившей неоднозначную оценку, пиковое количество игроков за двадцать четыре часа составило около 7 000 человек.

Максимальное количество игроков в Dying Light в Steam за все время составляет 45 770, так что эта активность на фоне специальной распродажи почти установила новый рекорд.

В Dying Light стоит поиграть даже спустя почти десять лет после ее выхода. В ней есть интересный сюжет, который увлечет вас на тридцать-пятьдесят часов, и неплохой кооператив, если вы хотите сражаться с нежитью вместе с другом.