Культовому зомби-экшену Dying Light исполнилось 10 лет

Сегодня, 27 января, первая Dying Light от студии Techland отмечает десятилетний юбилей. Экшен с элементами выживания, где паркур сочетается с битвами против зомби, стал культовым, разойдясь тиражом более 20 миллионов копий. В Steam у игры рейтинг 95% — «крайне положительные отзывы», что подтверждает её статус одной из самых успешных игр жанра.

Хотя критики на старте отметили технические проблемы и устаревший геймплей, игроки полюбили Dying Light за динамичную систему паркура, брутальные схватки и смену дня и ночи, создающую атмосферу выживания. Уникальная атмосфера вымышленного турецкого Харрана и качественные сайд-квесты стали визитной карточкой игры.

Techland поддерживала проект шесть лет: за это время вышло множество DLC, бесплатные обновления и крупное расширение The Following с новым регионом, персонажами и механиками. Однако, несмотря на ожидания, Dying Light 2 не смог повторить успех оригинала. Разработку сиквела омрачали проблемы, а итоговый продукт заметно отличался от ранних демонстраций.

В честь юбилея сегодня вечером пройдет стрим, где разработчики проведут экскурсию по воспоминаниям, анонсируют новый контент для Dying Light и Dying Light 2: Stay Human, а также поделятся планами на будущее серии. «Много сюрпризов ждёт вас, так что увидимся на стриме!» – пообещали разработчики.