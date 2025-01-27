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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 500 оценок

Культовому зомби-экшену Dying Light исполнилось 10 лет

butcher69
Новости

Сегодня, 27 января, первая Dying Light от студии Techland отмечает десятилетний юбилей. Экшен с элементами выживания, где паркур сочетается с битвами против зомби, стал культовым, разойдясь тиражом более 20 миллионов копий. В Steam у игры рейтинг 95% — «крайне положительные отзывы», что подтверждает её статус одной из самых успешных игр жанра.

Хотя критики на старте отметили технические проблемы и устаревший геймплей, игроки полюбили Dying Light за динамичную систему паркура, брутальные схватки и смену дня и ночи, создающую атмосферу выживания. Уникальная атмосфера вымышленного турецкого Харрана и качественные сайд-квесты стали визитной карточкой игры.

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Techland поддерживала проект шесть лет: за это время вышло множество DLC, бесплатные обновления и крупное расширение The Following с новым регионом, персонажами и механиками. Однако, несмотря на ожидания, Dying Light 2 не смог повторить успех оригинала. Разработку сиквела омрачали проблемы, а итоговый продукт заметно отличался от ранних демонстраций.

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В честь юбилея сегодня вечером пройдет стрим, где разработчики проведут экскурсию по воспоминаниям, анонсируют новый контент для Dying Light и Dying Light 2: Stay Human, а также поделятся планами на будущее серии. «Много сюрпризов ждёт вас, так что увидимся на стриме!» – пообещали разработчики.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kolyambus

Эталон игры про зомби. Вторая часть не зашла, мультяшная какая то, с кучей стремных механик.

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Paramezan

Первая часть, очень балансированна, она даже в техническом плане выглядит лучше. Способности которые прокачиваются не требуют эти ингибиторы, а еще они логичные.

Сюжет у первой части не такой большой, но есть большая не логичная часть, крейвен мог бы не сжигать интизин, и вот интересно как бы могли поменяться событие если он этого не делал.

У Второй части тоже есть свой шайм, другие города, более аркадная боевка, длинный сюжет, мне он показался длинее первой части.

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Paramezan

С юбилеем легенда. Ты подарила столько положительных эмоций, и разбитых голов:)

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