Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying Light

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver уже давно и плотно занимаются русской озвучкой компьютерной игры Dying Light и сегодня показала масштабный ролик, в котором показан процесс записи таких актёров как: Сергей Чихачёв, Даниил Щебланов, Олег Зима, Кристина Шерман, Валерий Сторожик, Евгений Иванов и Светлана Кузнецова.
Вот, что пишут Механики:
Как ваши дела? Надеемся, что у вас все хорошо: погода оптимальная, настроение отличное, здоровье как у паркурщика. А мы к вам спешим с новостями: озвучка основной кампании Dying Light идет полным ходом, так как сборы на проект превысили отметку в 355 тысяч. Хотим поделиться с вами бэкстейджами со студии RavenCat, где в скором времени также будут проводиться записи главного героя, Кайла Крейна. Кроме всего прочего, начата озвучка и дополнения Hellraid - процессом записи на студии Kansai тоже с вами поделимся
где Dead Space, блэт!?
вопросы к ГеймсВойс, которые озвучку как бы "заморозили", а как бы и нет
кто деньги собирал?
О чём и речь, Мехи бюджет собирали а отдуваются теперь GamesVoice, которые вообще не приделах. Куратор проекта поссорился с мехами и пошёл в GV. Проект был почти записан мехами, но вот техническая часть настолько сложная, что программист из GV всё никак не может сделать так, чтобы локализация корректно работала.
Чел, который сбежал от Механиков к Войсам.
Мехи тоже не приделах, так как озвучка ушла к войсам, вместе со всеми финансовыми вопросами. Отвечать за все должен куратор проектов.
Норм. Ещё бы Макса Пэйна 3 и ГТА 5, РДР 2.
Макс Пейн 3 перешёл от MVO к GamesVoice вместе с куратором и другими проектами. Озвученное начало есть на ютуб-канале GamesVoice, но пока, видимо, МП3 не в приоритете. А про GTA 5 и RDR 2 - можно только мечтать, так как в прайс-листе возможная цена озвучки у GamesVoice по 15 лимонов на каждую
Отлично получается! Актёры дубляжа красавцы, даже эмоции передают сидя за микрофоном в студии, вот что значит профессионалы.
PS: Быстрее бы они закончили, что бы ещё раз пройти этот шедевр!
Озвучка конечно не плохая, но что они так орут?
Все равно оригинал лучше, плюс акцент не передан.
Меня, лично, акцент этот и бесил.
вот и играй в оригинал.