Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying Light

Dying Light – триллер от первого лица, события которого происходят на просторах огромного и опасного мира. В течение светового дня вам предстоит путешествовать по руинам городов, разыскивать припасы, создавать оружие. Ночью же охотники превращаются в добычу, ведь это время, когда на улицах господствуют жертвы эпидемии. Самые пугающие твари приходят во тьме, и потребуется использовать все без остатка, чтобы продержаться до первого луча солнца.