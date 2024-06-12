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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби , Кооператив
8.9 8 417 оценок

Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying Light

Алекс470
Новости

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver уже давно и плотно занимаются русской озвучкой компьютерной игры Dying Light и сегодня показала масштабный ролик, в котором показан процесс записи таких актёров как: Сергей Чихачёв, Даниил Щебланов, Олег Зима, Кристина Шерман, Валерий Сторожик, Евгений Иванов и Светлана Кузнецова.

Вот, что пишут Механики:

Как ваши дела? Надеемся, что у вас все хорошо: погода оптимальная, настроение отличное, здоровье как у паркурщика. А мы к вам спешим с новостями: озвучка основной кампании Dying Light идет полным ходом, так как сборы на проект превысили отметку в 355 тысяч. Хотим поделиться с вами бэкстейджами со студии RavenCat, где в скором времени также будут проводиться записи главного героя, Кайла Крейна. Кроме всего прочего, начата озвучка и дополнения Hellraid - процессом записи на студии Kansai тоже с вами поделимся
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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Cryo1986

где Dead Space, блэт!?

3
Алекс470

вопросы к ГеймсВойс, которые озвучку как бы "заморозили", а как бы и нет

2
Cryo1986 Алекс470

кто деньги собирал?

0
Djon-Voron Cryo1986

О чём и речь, Мехи бюджет собирали а отдуваются теперь GamesVoice, которые вообще не приделах. Куратор проекта поссорился с мехами и пошёл в GV. Проект был почти записан мехами, но вот техническая часть настолько сложная, что программист из GV всё никак не может сделать так, чтобы локализация корректно работала.

-1
Baxxi Cryo1986

Чел, который сбежал от Механиков к Войсам.

0
Baxxi Djon-Voron

Мехи тоже не приделах, так как озвучка ушла к войсам, вместе со всеми финансовыми вопросами. Отвечать за все должен куратор проектов.

0
Hallreiser

Норм. Ещё бы Макса Пэйна 3 и ГТА 5, РДР 2.

2
Caster1882

Макс Пейн 3 перешёл от MVO к GamesVoice вместе с куратором и другими проектами. Озвученное начало есть на ютуб-канале GamesVoice, но пока, видимо, МП3 не в приоритете. А про GTA 5 и RDR 2 - можно только мечтать, так как в прайс-листе возможная цена озвучки у GamesVoice по 15 лимонов на каждую

0
Jimbo_1347

Отлично получается! Актёры дубляжа красавцы, даже эмоции передают сидя за микрофоном в студии, вот что значит профессионалы.

PS: Быстрее бы они закончили, что бы ещё раз пройти этот шедевр!

1
Олег Фамилия

Озвучка конечно не плохая, но что они так орут?

-1
Darth_Necros

Все равно оригинал лучше, плюс акцент не передан.

-8
Сергей Понащенко

Меня, лично, акцент этот и бесил.

6
Baxxi

вот и играй в оригинал.

3