Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса для Dying Light

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver выпустила ролик, в котором поделились текущим состоянием локализации игры Dying Light. Самой главной новостью стало то, что сборы проекта достигли уже 300 тысяч рублей и что локализации основного сюжета точно быть

В ролике можно увидеть и услышать таких актёров как: Андрей Пирог, Денис Строев, Олег Куценко, Мария Фортунатова и Артур Иванов

Также вместе с этой новостью Механики объявили о том, что открыли специальную группу для топ-донатеров:

Как и обещали ранее, мы создали закрытую группу для топ-донатеров, в которой будем делиться эксклюзивными материалами. Так что, если вы не являетесь Доном/Бустером и поддерживали сбор на какой-то из наших проектов на сумму от 10 000р (не обязательно единым платежом) в течение последних двух лет, то напишите нам в ЛС группы, приложив квитанции, и мы добавим вас в закрытую группу, которую постепенно будем заполнять эксклюзивным контентом.