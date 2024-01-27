Techland отметила 9-ю годовщину первой Dying Light

Прошедший день был для первой Dying Light по-особенному знаменательным: именно в этот день игра праздновала 9-ю годовщину релиза, который состоялся 26 января 2015 года на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One. После того как разработчик Techland поработал над Dead Island, команда решила сделать шаг вперед с другой франшизой, но с акцентом на зомби, дополнив ее элементами паркура, и так появилась Dying Light.

В официальном профиле игры напомнили о памятной дате и опубликовали новый пост с изображением главного героя - Кайла Крейна - и сообщили, что ивент Super Crane будет проходить до 1 февраля.

"Сегодня исполнилось 9 лет с того дня, когда состоялся релиз Dying Light! Мы рады, что вам и сегодня нравится исследовать Харран! В честь этого знаменательного дня мы возвращаем событие " Super Crane"! Используйте захватный крюк по максимуму и уничтожайте врагов с еще большей легкостью!"

На основании старых данных, первая Dying Light уже преодолела отметку в 20 миллионов проданных копий, что говорит о том, насколько это невероятный успех для нового IP. В феврале 2022 года состоялся релиз Dying Light 2: Stay Human, сиквела, действие которого происходит спустя годы после событий первой игры. Продолжение уже разошлось тиражом более 5 миллионов копий.

Сейчас Dying Light доступна на PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series S|X. Кроме того, до 30 января в Steam на игру будет дейстовать 80-процентная скидка.