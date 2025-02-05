Techland представила официальный трейлер, посвященный 10-летию Dying Light

Этот видеоматериал представляет собой дань уважения десятилетию франшизы.

Последний трейлер Dying Light, отмечающий 10-ю годовщину игры-экшена о выживании против зомби. Игрокам было поручено бродить по городам, использовать паркур, чтобы оставаться впереди врагов, и создавать нетрадиционное оружие, чтобы противостоять ордам зараженных.

Трейлер отражает историю игры и предлагает заглянуть в ее будущее. В частности, он дает предварительный обзор предстоящего отдельного приключения «Dying Light: The Beast», которое должно выйти летом 2025 года и ознаменовать возвращение главного героя Кайла Крейна.

Для полного обзора празднований и предстоящего контента вы можете посетить официальную страницу Dying Light 10th Anniversary.