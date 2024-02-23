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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 646 оценок

С появлением Reloaded Edition количество игроков Dying Light 2 в Steam резко увеличилось

KAMA33
Новости

План Dying Light 2 по привлечению большого количества игроков , борющихся с зомби, с помощью обновления Reloaded Edition на данный момент показывает впечатляющие результаты . С момента выпуска 22 февраля количество игроков на ПК в Steam резко возросло. По данным Steam Charts, в Dying Light 2 одновременно играют более 30 000 человек. За последние 24 часа этот показатель достиг максимального значения в 30 167 человек. Хотя это уступает рекордному пику зомби-игры в 274 983 человека , это долгожданный рост после нескольких месяцев снижения активных игроков.

Бесплатное обновление направлено на привлечение опытных фанатов и создание наилучших впечатлений для новых игроков , знакомящихся с миром Dying Light 2.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
clarkkent

А я уж грешным делом думал, что это из-за бесплатных выходных

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Уильям Аркетт

Скорее несколько причин сразу. Я например купил игру на релизе и тоже активировался сейчас в игре, прохожу цепочку квестов что бы получить огнестрел.

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