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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 605 оценок

Techland представила кровавый трейлер улучшенного издания Dying Light 2

butcher69
Новости

Techland представила кровавый трейлер улучшенного издания Dying Light 2. Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition содержит все предыдущие обновления игры, а также последнее обновление Firearms Update и DLC Bloody Ties.

Владельцы стандартного издания Dying Light 2 получат бесплатное обновление до версии Reloaded Edition с его выходом 22 февраля.

Обновление Dying Light 2 Firearms - самое крупное обновление Dying Light 2 на сегодняшний день, впервые добавляющее в игру огнестрельное оружие. В Reloaded Edition также включены миссии по выживанию в кооперативе и несколько визуальных улучшений.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition будет доступна на консолях PS5, PS4, Xbox и ПК.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
golab42

Чёт и поиграть захотелось, вроде стало лучше с момента релиза

7
rewgerg43252

С момента релиза добавились только микротранзакции

-6
Антон Орлеанский

А сразу всё это нельзя было выпустить на релизе? Вместого того, чтобы вырезать всё это и потом добавлять через 2 года релиза и заявлять,что это новый контент - это п*здец.

3
Punisher1

А с чего ты взял что вырезали? Они до релиза кое-как доковыляли базовую версию из за руководства своего. Потом 2 года доделывали. Ты посмотри историю разработки там полный абзац.

0
Brudzak

много старых кадров.. слабоватый трейлер

2
Деиман

ой как неожиданно и приятно, мне кста понравилось игра) хорошо что не покупал длц )) я вообще не любитель покупать длц к играм хоть и мб будет что-то важное.

0
saa0891

Наконец то огнестрел завезли.

0