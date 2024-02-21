Techland представила кровавый трейлер улучшенного издания Dying Light 2. Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition содержит все предыдущие обновления игры, а также последнее обновление Firearms Update и DLC Bloody Ties.
Владельцы стандартного издания Dying Light 2 получат бесплатное обновление до версии Reloaded Edition с его выходом 22 февраля.
Обновление Dying Light 2 Firearms - самое крупное обновление Dying Light 2 на сегодняшний день, впервые добавляющее в игру огнестрельное оружие. В Reloaded Edition также включены миссии по выживанию в кооперативе и несколько визуальных улучшений.
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition будет доступна на консолях PS5, PS4, Xbox и ПК.
Чёт и поиграть захотелось, вроде стало лучше с момента релиза
С момента релиза добавились только микротранзакции
А сразу всё это нельзя было выпустить на релизе? Вместого того, чтобы вырезать всё это и потом добавлять через 2 года релиза и заявлять,что это новый контент - это п*здец.
А с чего ты взял что вырезали? Они до релиза кое-как доковыляли базовую версию из за руководства своего. Потом 2 года доделывали. Ты посмотри историю разработки там полный абзац.
много старых кадров.. слабоватый трейлер
ой как неожиданно и приятно, мне кста понравилось игра) хорошо что не покупал длц )) я вообще не любитель покупать длц к играм хоть и мб будет что-то важное.
Наконец то огнестрел завезли.