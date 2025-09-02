Techland уже задумывается над следующей частью серии Dying Light

ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast выйдет через несколько недель, и пока фанаты готовятся к новой игре серии Dying Light, есть хорошие новости. В недавнем интервью режиссёр новой игры рассказал, что они уже думают о том, что можно сделать дальше.

Однако он также заявил, что команда полностью сосредоточена на Dying Light: The Beast и стремятся сделать её лучшим игровым процессом в истории франшизы. В недавнем интервью TheGamer на Gamescom в этом году директор новой игры Techland Натан Лемэр заявил:

У нас всегда есть новые идеи: что мы можем сделать ещё? Куда двигаться дальше? Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сделать Dying Light: The Beast лучшей игрой, которую Techland когда-либо выпускала за более чем 30 лет своего существования. Но разработчикам никогда не запретишь придумывать новые идеи, верно?

Если вы играли в последние две игры Dying Light, то уже знаете, почему новая игра называется The Beast. Главный герой, Крейн, теперь наполовину человек, наполовину зомби из-за изменений в ДНК. Сюжет игры будет посвящён его стремлению отомстить, управляя «Режимом Зверя». По данным нескольких источников, продолжительность игры составит около 18–20 часов, и пока не известно, чем она закончится.

Учитывая, что франшиза постоянно расширяется, и Dying Light: The Beast станет третьей игрой после двух предыдущих успешных тайтлов, можно лишь предположить, что их будет больше. Хотя интервью не даёт полной картины будущего франшизы Dying Light, оно намекает на продолжение.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 19 сентября.

K0t Felix

Нашли франшизу для доения

3
TypHuk_MaH

АЧЕ ПУСТЬ ДЕЛАЮТ ЕСЛИ БАБКИ ЕСТЬ. главное чтобы интересно было нам и оптимизация норм

1
PatchyTaran

Ах как повеяло

Kontr Strik

Хоть бы в пост советском сделали

1
PatchyTaran

Да нет задумываются , как лутануть с наивных гоев , ещё шекелей