Techland возвращает скрытые коды для Dying Light: The Beast

Techland объявила о возвращении Dockets — устоявшейся традиции со времён оригинальной Dying Light, теперь переосмысленной для The Beast. Dockets — это коды, скрытые на виду, и забавный способ получить эксклюзивные внутриигровые награды ещё до запуска игры.

Вы получаете награды за просмотр трейлеров, изучение социальных сетей или изучение истории. Ваша преданность не останется незамеченной, и с Dockets она окупится сполна. Если вы любите открывать секреты, Dockets — это ваш путь к крутому снаряжению, которое пригодится вам, когда вы вступите в своё приключение в Кастор-Вудс!

Некоторые Dockets легко найти (подсказка: в обучающем видео выше их может быть несколько), другие хорошо спрятаны. Они также могли попасть в некоторые старые активы — поэтому стоит пересмотреть более ранние трейлеры и проверить каждую комбинацию букв и цифр, которая кажется неуместной.

Как только вы увидите код, идите и активируйте его.