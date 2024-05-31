Состоялся анонс экшена Dynasty Warriors: Origins

Dynasty Warriors: Origins была анонсирована для PS5 во время сегодняшнего State of Play. Первый трейлер демонстрирует главного героя новой главы серии от Koei Tecmo, которому предстоит сразиться в судьбоносной битве.

В данном случае речь идет о безымянном воине, которым мы будем управлять в ходе кампании, вступая в типичный для этого жаннра экшен, в котором мы будем сражаться в одиночку против целой армии врагов, выполняя разрушительные специальные приемы, чтобы одержать верх над противниками.

На данный момент о Dynasty Warriors: Origins известно не так уж много, точно можно сказать только две вещи: игра выйдет на PS5 и появится в продаже в 2025 году. Более подробная информация, как мы полагаем, скоро поступит от Koei Tecmo и Omega Force, команды разработчиков.

Анонс Dynasty Warriors: Origins подтверждает, что утечка со списком игр State of Play действительно была верной, и другие предсказания из этого списка тоже сбываются.