Визуальная новелла с динозаврами в сеттинге киберпанка Dynopunk вышла на ПК ©

Независимый разработчик игр Tomato Fantasy Games и издатель 101XP выпустили свою последнюю игру Dynopunk для Steam. Игру представили прошлой осенью, и даже была бесплатная демоверсия во время Steam Next Fest в феврале. Теперь игра полностью доступна для всех в Steam.

Увлекательный аркадный симулятор ремонтной мастерской Dynopunk создает уникальный мир, в котором каждый персонаж имеет уникальную личность, биографию и цели. Ведя содержательные беседы, предлагая напитки и ремонтируя (или ломая) гаджеты, вы можете влиять на эмоции своих клиентов и определяют их будущее. Шутки, пасхальные яйца и отсылки к популярной культуре, разбросанные по всей игре, делают историю увлекательной и увлекательной.