EA Sports FC 24 вернулась на первое место британского розничного чарта

Появились свежие еженедельные данные о розничных продаж игр в Великобритании, и игра Hogwarts Legacy, поднявшаяся на вершину чарта на прошлой неделе, опустилась на второе место, согласно данным, опубликованным Gfk. Вместо этого на первое место вновь поднялась EA Sports FC 24, продажи которой выросли на 101 % по сравнению с предыдущей неделей благодаря скидкам "Черной пятницы".

Call of Duty: Modern Warfare 3 опустилась на 3-е место после очередного падения продаж, а Super Mario Bros. Wonder (4-е место) и Marvel's Spider-Man 2, наоборот, немного выросли. Между тем, Star Wars Jedi: Survivorзначительно увеличила продажи - более чем на 400 %, поднявшись с 32-го места на 10-е.

Несколько других игр, не вошедших в топ-10, также увеличили продажи благодаря скидкам "Черной пятницы" и акциям ритейлеров, в том числе God of War Ragnarok, занявшая 18-е место, и Resident Evil 4, расположившаяся на 22-м месте.

Полный список топ-10 за неделю, завершившуюся 25 ноября, вы можете посмотреть ниже.