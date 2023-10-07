Авторы EA Sports UFC 5 демонстрируют особенности графики и технологий в новом ролике ©

EA Sports выпустила подробный видеоролик о грядущей игре UFC 5, в котором особое внимание уделяется новым визуальным возможностям, которые можно ожидать от следующей игры франшизы MMA.

Мы уже слышали о новых графических возможностях игры и видели геймплей, но сегодня мы услышали непосредственно от арт-директора Кирка Гиббонса (Kirk Gibbons), который рассказал о каждой особенности и одновременно продемонстрировал ее.

Мы узнаем, как движок FrostBite Engine повлиял на графику, добавив новое динамическое освещение и рендеринг. Гиббонс утверждает, что команда сравнивала реальные презентации UFC с игрой, и разницу было трудно заметить.

Мы узнаем о новой системе частиц на GPU, которая позволяет разработчикам отрисовывать отдельные частицы крови и пота.

Кровь не только видна на бойцах, но и динамически накапливается на ковре в зависимости от хода поединка.

Анимация была переработана на основе физики и процедурных анимаций, чтобы сделать удары более ощутимыми. Эффект деформации лица и частицы также способствуют улучшению звука.

Мы много слышим об улучшении схожести бойцов, в том числе и о волосах, в которых используется система прядей, что повышает реалистичность как движений, так и освещения,

Огромные усилия" были приложены и к внешнему виду кожи каждого бойца, а также к технологии "Shapeshifter", которая помогает деформировать тело.

Улучшенные визуальные эффекты демонстрирует и новая система повтора нокаутов, в которой динамические камеры FrostBite используются как нельзя лучше.