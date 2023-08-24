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EA Sports UFC 5 2023 г.
5.2 17 оценок

EA показала новый тизер-трейлер UFC 5

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butcher69
Новости

Сиквел успешной видеоигры UFC 4, вышедшей в 2020 году, - EA Sports UFC 5 - должен появиться в 2024 году. Игра находится в разработке уже некоторое время, и до сих пор ведутся работы по обновлению ее предшественницы, состав которой лишь недавно пополнился несколькими новыми бойцами.

Однако сегодня на X-Box Gamescon был показан тизер-трейлер UFC 5, и, как сообщается, дальнейшие подробности об игре будут раскрыты в сентябре.

В трейлере показан неопознанный боец в октагоне, который, вероятно, является звездой обложки. Многие пользователи уверены, что это Александр Волкановский, действующий чемпион в полусреднем весе.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Footmob
Многие пользователи уверены, что это Александр Волкановский, действующий чемпион в полусреднем весе.

Волкановски - чемпион в полулегком весе. Поправьте. В полусреднем - Леон Эдвардс обладатель пояса.

И да, судя по тату, скорее всего действительно в тизере изображен он.

2
Джейк Сулли

Да 100% это волк. Хотя сейчас Омелли бы хорошо зашел для рекламы на обложку

1
GraF68ru

последний был настолько всрат, что никакой веры нет.

0
Real Slim Shady

Думаю будет лучше чем четвертая часть, которая была хуже третьей.

0
ALESHIN98

Это и есть Волконавски.

0
ValSpain

неа спасибо, дрянь будет, 3ья лучшая, 4 вообще пустышка 5 по традиции еще хуже

-1
hamshut

Как же они задолбали с этим КФС, народ уже 12 лет ждет новую часть fight night, ведь ни одна ее часть так и не вышла на предыдущем поколении консолей!

-4
dead2dog

ну да, очередная спортивная херь, пока люди ждут новости про Mass Effect 5

-16
A.Frost

А масс эффект тут каким боком? ЕА издатель, все претензии к bioware

0