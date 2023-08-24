EA показала новый тизер-трейлер UFC 5

Сиквел успешной видеоигры UFC 4, вышедшей в 2020 году, - EA Sports UFC 5 - должен появиться в 2024 году. Игра находится в разработке уже некоторое время, и до сих пор ведутся работы по обновлению ее предшественницы, состав которой лишь недавно пополнился несколькими новыми бойцами.
Однако сегодня на X-Box Gamescon был показан тизер-трейлер UFC 5, и, как сообщается, дальнейшие подробности об игре будут раскрыты в сентябре.
В трейлере показан неопознанный боец в октагоне, который, вероятно, является звездой обложки. Многие пользователи уверены, что это Александр Волкановский, действующий чемпион в полусреднем весе.
Волкановски - чемпион в полулегком весе. Поправьте. В полусреднем - Леон Эдвардс обладатель пояса.
И да, судя по тату, скорее всего действительно в тизере изображен он.
Да 100% это волк. Хотя сейчас Омелли бы хорошо зашел для рекламы на обложку
последний был настолько всрат, что никакой веры нет.
Думаю будет лучше чем четвертая часть, которая была хуже третьей.
Это и есть Волконавски.
неа спасибо, дрянь будет, 3ья лучшая, 4 вообще пустышка 5 по традиции еще хуже
Как же они задолбали с этим КФС, народ уже 12 лет ждет новую часть fight night, ведь ни одна ее часть так и не вышла на предыдущем поколении консолей!
ну да, очередная спортивная херь, пока люди ждут новости про Mass Effect 5
А масс эффект тут каким боком? ЕА издатель, все претензии к bioware