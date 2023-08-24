EA показала новый тизер-трейлер UFC 5 ©

Сиквел успешной видеоигры UFC 4, вышедшей в 2020 году, - EA Sports UFC 5 - должен появиться в 2024 году. Игра находится в разработке уже некоторое время, и до сих пор ведутся работы по обновлению ее предшественницы, состав которой лишь недавно пополнился несколькими новыми бойцами.

Однако сегодня на X-Box Gamescon был показан тизер-трейлер UFC 5, и, как сообщается, дальнейшие подробности об игре будут раскрыты в сентябре.

В трейлере показан неопознанный боец в октагоне, который, вероятно, является звездой обложки. Многие пользователи уверены, что это Александр Волкановский, действующий чемпион в полусреднем весе.