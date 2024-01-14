Electronic Arts обновила UFC 5, добавив новых бойцов

Не имеющий аналогов на рынке файтинг UFC 5 от Electronic Arts получил обновление.
Последний патч рассчитан на общие улучшения игрового процесса и расширение ростера за счет пяти новых бойцов, которых поклонники MMA рассчитывали увидеть в симуляторе.
В частности, виртуальный список звезд промоушена пополнили Майк Малотт, Майра Буэно Силва, Жиалтон Алмейда, Иэн Мачадо Гарри и Чарльз Журден.
Среди технических улучшений разработчики упомянули обновленную систему захватов, бои в стойке и модель выносливости бойцов.