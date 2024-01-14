на главную
об игре
EA Sports UFC 5 27.10.2023
Экшен, Симулятор, Файтинг, Спорт
5.9 54 оценки

Electronic Arts обновила UFC 5, добавив новых бойцов

Simple Jack
Новости

Не имеющий аналогов на рынке файтинг UFC 5 от Electronic Arts получил обновление.

Последний патч рассчитан на общие улучшения игрового процесса и расширение ростера за счет пяти новых бойцов, которых поклонники MMA рассчитывали увидеть в симуляторе.

В частности, виртуальный список звезд промоушена пополнили Майк Малотт, Майра Буэно Силва, Жиалтон Алмейда, Иэн Мачадо Гарри и Чарльз Журден.

Среди технических улучшений разработчики упомянули обновленную систему захватов, бои в стойке и модель выносливости бойцов.

Источник  
5
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий