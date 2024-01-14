Electronic Arts обновила UFC 5, добавив новых бойцов

Симулятор смешанных единоборств от EA Sports.

Разработчики значительно улучшили графическую составляющую игры. Теперь модели бойцов выглядят ещё более реалистично, а система повреждений была усовершенствована. Во время боя на лице и теле спортсменов появляются детализированные гематомы, порезы и ссадины. Кроме того, полученные травмы влияют на характеристики и возможности бойцов. Впервые в серии присутствует опция остановки боя врачом при серьёзных повреждениях.

В UFC 5 появилась новая онлайн-карьера. Теперь игроки могут создать собственного бойца и прокачивать его, продвигаясь по дивизионам. Соперники подбираются исходя из уровня мастерства и навыков персонажа. При этом можно иметь несколько бойцов для разных весовых категорий и дивизионов, что добавляет глубины и разнообразия.