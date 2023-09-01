EA и Codemasters представят EA Sports WRC 5 сентября ©

EA и Codemasters вскоре представят EA Sports WRC, новую гоночную игру, которая является частью серии World Rally Championship, приобретенной всего несколько лет назад. В последние годы Electronic Arts неоднократно заявляла, что заинтересована в перезапуске раллийной серии, превратив ее в краеугольный камень жанра гоночных игр.

В сообщении в Твиттере EA подтвердила, что EA Sports WRC (ранее предполагалось, что она будет называться WRC 23) будет представлена 5 сентября в 18:00 МСК. В коротком видеоролике показаны Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid 2023 года, Hyundai i20 N Rally1 и Toyota GR Yaris Rally1 2023 года, скользящие по гравийной трассе.

Официальный тизер EA появился после вчерашней утечки даты релиза. По словам надежного источника Биллбил-куна, EA Sports WRC выйдет 3 ноября 2023 года, а Champions Edition предложит три дня раннего доступа.