Надёжный инсайдер сообщил дату выхода раллийной гоночной игры EA Sports WRC (бывшая WRC 23) ©

Известный и надёжный инсайдер billbil_kun сообщил обновлённую информацию о дате выхода следующей части раллийной гоночной серии WRC 23, а также её точное название.

Прежде всего, источники billbil_kun уверены, что игра не будет называться WRC 23. Действительно, согласно последним расследованиям, игра будет называться просто EA Sports WRC. Её релиз состоится 3 ноября 2023 года. Обратите внимание, что владельцы издания Champions, а также подписчики EA Play (с 10-часовой пробной версией) смогут воспользоваться ранним доступом на 3 дня, то есть 31 октября 2023.

Она будет стоить 49,99 евро в Европе, 44,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 49,99 долларов США в США на ПК, PS5 и Xbox Series X | S.

На обложке игры, которую, очевидно, инсайдер не может опубликовать по юридическим причинам, изображён Ford Puma Rally1 M-Sport на заснеженной трассе Ралли Швеции 2023.