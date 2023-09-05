EA официально представила EA Sports WRC

EA SPORTS WRC обзавелась премьерным трейлером, а заодно EA раскрыла информацию о гонке, который выйдет на консолях текущего поколения и ПК в конце этого года.
EA SPORTS WRC, как утверждается, станет "самой большой ААА-игрой" в истории опытной студии, которая разрабатывала игры в таких сериях, как: Formula 1, GRID или DIRT. Однако Electronic Arts не собирается долго ждать, поскольку EA SPORTS WRC появится на рынке уже через несколько месяцев.
Дебют EA SPORTS WRC состоится 3 ноября, но если вы оформите предварительный заказ до выхода игры, то получите три дня раннего доступа к производству, а также краски и наборы для Ford, Toyota и Hyundai, плюс VIP-пропуск на пять сезонов игры.
Утечки подтвердились, и EA Sports WRC станет не только "величайшей раллийной игрой", но и будет включать в себя режим, который позволит нам создать "раллийный автомобиль своей мечты". Разработчики позволят участвовать в недавно сыгранных ралли, чтобы "переписать историю", а также игроки получат возможность лично пережить события из реальных соревнований в режиме Moments.
Codemasters предоставит "динамическую систему управления" - автомобили будут реагировать на различные поверхности. Разработчики подтвердили, что усовершенствовали систему, взятую из WRC, и мы сможем настраивать машины в процессе игры, а затем проверять свои навыки в испытаниях на время.
Важной темой для разработчиков EA SPORTS WRC является реализм:
Игра, созданная на основе более чем 25-летних гоночных традиций. Управляйте автомобилями WRC, WRC2 и младших WRC с гонщиками, командами и цветами сезона 2023 г. Садитесь за руль великих автомобилей WRC и 70 исторических машин. В EA SPORTS WRC будет представлено 17 современных и исторических раллийных локаций WRC с более чем 200 доступными специальными этапами - все они будут доступны в день запуска. Игроков ожидает "полный набор" развлечений - карьера, чемпионат, испытания на время, кроссплатформенный онлайн-режим, регулярные ралли и продвинутый редактор раскрасок.
Интересно, а когда же сделают нормальную грязь обещанную Кодемастерс еще в 2007?
в первом моторшторме есть
И в Sega Rally Revo.
Как будто игра от старых разработчиков KT Racing...
На официальном сайте написано, "Настоящий, впечатляющий опыт бездорожья на базе Unreal Engine."
Где тут Unreal Engine?
Т.е. это игра от разрабочиков Dirt Rally, только теперь с кошерным названием.
графоний не завезли)
Негров нет в ралли,поэтому добавим негра в комментарии и подрубим тухлый рэпчик,заодно надо выставить тухлые байты на предзаказ и прочие вип статусы.EA такая EA.Если в игре не будет хренувы,то качну и попробую,а пока такое-себе.
Демка будет?