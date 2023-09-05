EA официально представила EA Sports WRC ©

EA SPORTS WRC обзавелась премьерным трейлером, а заодно EA раскрыла информацию о гонке, который выйдет на консолях текущего поколения и ПК в конце этого года.

EA SPORTS WRC, как утверждается, станет "самой большой ААА-игрой" в истории опытной студии, которая разрабатывала игры в таких сериях, как: Formula 1, GRID или DIRT. Однако Electronic Arts не собирается долго ждать, поскольку EA SPORTS WRC появится на рынке уже через несколько месяцев.

Дебют EA SPORTS WRC состоится 3 ноября, но если вы оформите предварительный заказ до выхода игры, то получите три дня раннего доступа к производству, а также краски и наборы для Ford, Toyota и Hyundai, плюс VIP-пропуск на пять сезонов игры.

Утечки подтвердились, и EA Sports WRC станет не только "величайшей раллийной игрой", но и будет включать в себя режим, который позволит нам создать "раллийный автомобиль своей мечты". Разработчики позволят участвовать в недавно сыгранных ралли, чтобы "переписать историю", а также игроки получат возможность лично пережить события из реальных соревнований в режиме Moments.

Codemasters предоставит "динамическую систему управления" - автомобили будут реагировать на различные поверхности. Разработчики подтвердили, что усовершенствовали систему, взятую из WRC, и мы сможем настраивать машины в процессе игры, а затем проверять свои навыки в испытаниях на время.

Важной темой для разработчиков EA SPORTS WRC является реализм:

Игра, созданная на основе более чем 25-летних гоночных традиций. Управляйте автомобилями WRC, WRC2 и младших WRC с гонщиками, командами и цветами сезона 2023 г. Садитесь за руль великих автомобилей WRC и 70 исторических машин. В EA SPORTS WRC будет представлено 17 современных и исторических раллийных локаций WRC с более чем 200 доступными специальными этапами - все они будут доступны в день запуска. Игроков ожидает "полный набор" развлечений - карьера, чемпионат, испытания на время, кроссплатформенный онлайн-режим, регулярные ралли и продвинутый редактор раскрасок.