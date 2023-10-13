Разработчики EA Sports WRC объяснили, почему они перешли на UE5 ©

После нескольких слухов EA Sports WRC приближается к дате выпуска, назначенной на 3 ноября, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Это будет первая игра Codemasters, созданная на Unreal Engine 5. Росс Гоуинг, старший креативный директор EA Sports WRC в Codemasters, объяснил причины перехода в недавнем интервью VG247.

EGO был для нас фантастическим движком, и мы создали на нем множество невероятно хороших игр, но дошло до того, что мы хотели, чтобы наши этапы становились все длиннее и длиннее, а окружающая среда — больше и визуально богаче. EGO не смог бы сделать этого за то время, которое у нас было, и за тот размер команды, который у нас был. Была проведена серьезная оценка того, на какой движок нам следует перейти, и на самом деле мы приняли решение об изменении еще до EA, поэтому Frostbite на тот момент еще не имел большого значения.

Самым большим препятствием, которое нам пришлось преодолеть, было то, как добиться того, чтобы обработка соответствовала «обработке Codemasters», и это не было чем-то, что Unreal имел в стандартной комплектации, но оказалось, что мы могли бы работать с ним, чтобы реализовать нашу собственную обработку. Unreal позволил нам реализовать всю нашу физику управления и, по сути, подключить ее к движку. Unreal был отличным партнером и поддерживал то, что мы пытаемся сделать, позволяя нам связаться с другими профессионалами, работающими в Epic, чтобы помочь нам адаптировать движок к нашим собственным потребностям — это было фантастической выгодой для проекта.

На момент запуска EA Sports WRC представит более 200 этапов в 17 реальных локациях WRC. 18-я локация (Ралли Центральной Европы, совершенно новая для этого вида спорта) будет добавлена в игру после релизного обновления.