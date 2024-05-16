F1 Manager 24 выйдет на ПК и консолях 23 июля

Компания Frontier Developments объявила, что F1 Manager 24 выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One 23 июля. Игра будет доступна в цифровом виде по цене $34,99. Уже открыт прием предварительных заказов на игру.
Игроки, оформившие предварительный заказ на F1 Manager 24, получат дополнительную эксклюзивную ливрею для режима Create a Team, которая повторяет шоу-кар F1 2024. Также доступно издание Deluxe Edition. Делюкс-издание стоит 44,99 доллара и включает в себя еще пять вариантов ливреи, а также пять вымышленных сценариев Race Replay.
F1 Manager 24 была представлена еще в марте. В игре, помимо прочего, будет обновлен формат F1 Sprint. Важной особенностью игры станет возможность создания собственной команды с полным контролем над ливреей и логотипом.
В игре также появилась новая система Mentality, которая наделяет членов команды собственными амбициями и чертами характера. Игрокам предстоит управлять различными аспектами членов своей команды по мере того, как они будут подниматься по карьерной лестнице в гонках F3, F2 и F1.
Для меня как фаната отличный менеджер, играть интереснее чем в саму ф1