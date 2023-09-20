Разработчики EA Sports WRC опубликовали обзорный трейлер игрового процесса

Electronic Arts выпустила официальный трейлер с глубоким погружением в игровой процесс своей предстоящей игры WRC. В этом трейлере представлена подробная информация об этапах игры, классах транспортных средств, инструментах вождения, заметках водителя и системе динамического управления.
Версия EA Sports WRC для ПК будет иметь обширную поддержку контроллеров, рулей, педалей и специального оборудования. Более того, он будет поддерживать широкоэкранные мониторы и VR. Фактически, поддержка VR будет эксклюзивной на ПК.
Более того, EA Sports WRC при запуске будет поддерживать DLSS и FSR. Мало того, в игре будет редактор раскрасок, а также фоторежим. EA Sports WRC будет работать на Unreal Engine и использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.
EA планирует выпустить новую игру WRC 3 ноября.
Надеюсь физон не пострадает
графон чуть лучше чем в dirt 2, атмосферы нет в игре и лучей не видно. Dirt Rally 2.0 выглядит куда лучше и атмосферней
Купил недавно по скидке wrc 9, не смог пройти обучение, что бы пустили на гонку, удалил.
Да, я казуал.