Разработчики EA Sports WRC опубликовали обзорный трейлер игрового процесса ©

Electronic Arts выпустила официальный трейлер с глубоким погружением в игровой процесс своей предстоящей игры WRC. В этом трейлере представлена подробная информация об этапах игры, классах транспортных средств, инструментах вождения, заметках водителя и системе динамического управления.

Версия EA Sports WRC для ПК будет иметь обширную поддержку контроллеров, рулей, педалей и специального оборудования. Более того, он будет поддерживать широкоэкранные мониторы и VR. Фактически, поддержка VR будет эксклюзивной на ПК.

Более того, EA Sports WRC при запуске будет поддерживать DLSS и FSR. Мало того, в игре будет редактор раскрасок, а также фоторежим. EA Sports WRC будет работать на Unreal Engine и использовать технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo.

EA планирует выпустить новую игру WRC 3 ноября.