Релизный трейлер гоночной игры EA Sports WRC от Codemasters

EA Sports WRC вот-вот дебютирует на ПК, PS5 и Xbox Series, и, очевидно, не может не хватать релизного трейлера, в данном случае демонстрирующего действительно впечатляющие и безумные кадры новой гоночной игры от Codemasters.
Выходящая 3 ноября (31 октября в раннем доступе) игра EA Sports WRC обещает подарить нам полный и увлекательный опыт ралли, что является традицией для английской команды разработчиков.
Без руля херово играть, а трейлер из 2010-х годов
Пик игроков Dirt Rally 2.0 был 3533, а у последней WRC от Nacon было 1241. Посмотрим, превзойдёт ли их новинка от ЕА/Codemasters.
Просто к слову, самый популярный релиз Codemasters за последние годы - это F1 2021, которая набрала 25575.
на изи обгонит под брендом ЕА
Думаю вряд лм