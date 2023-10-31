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EA Sports WRC 03.11.2023
7.9 36 оценок

Релизный трейлер гоночной игры EA Sports WRC от Codemasters

monk70
Новости

EA Sports WRC вот-вот дебютирует на ПК, PS5 и Xbox Series, и, очевидно, не может не хватать релизного трейлера, в данном случае демонстрирующего действительно впечатляющие и безумные кадры новой гоночной игры от Codemasters.

Выходящая 3 ноября (31 октября в раннем доступе) игра EA Sports WRC обещает подарить нам полный и увлекательный опыт ралли, что является традицией для английской команды разработчиков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
211186

Без руля херово играть, а трейлер из 2010-х годов

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Barsik38

Пик игроков Dirt Rally 2.0 был 3533, а у последней WRC от Nacon было 1241. Посмотрим, превзойдёт ли их новинка от ЕА/Codemasters.

Просто к слову, самый популярный релиз Codemasters за последние годы - это F1 2021, которая набрала 25575.

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JohnTornton

на изи обгонит под брендом ЕА

0
Understanding the Truth JohnTornton

Думаю вряд лм

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