Завтра в игру EA SPORTS WRC добавят поддержку шлемов виртуальной реальности

Гоночная игра посвящённая Чемпионату мира по ралли — EA SPORTS WRC, продолжает улучшаться, уже завтра разработчики добавят бета версию VR режима для шлемов виртуальной реальности, чтобы игрокам было легче почувствовать себя в роли настоящего гонщика, обновление будет доступно на ПК. Ранее был выпущен бесплатный любительский перевод всего текста в игре, а также сейчас доступна ранняя версия русской озвучки штурмана, этот мод платный.
В EA Sports WRC вы можете создать свой собственный уникальный болид и принять участие в чемпионате мира по ралли. В специальном режиме конструирования доступно множество различных деталей — от ходовой части до кузова и интерьера. Вы сможете настроить абсолютно всё, чтобы ваша машина выглядела так, как вы всегда мечтали.
Вас ждут 18 официальных трасс чемпионата мира по ралли. Придётся гонять по самым разным покрытиям — от асфальта до гравия и снега. Вы сможете выбрать из 78 различных автомобилей от известных производителей, таких как Ford, Toyota и Hyundai. В игре представлены 10 машин категорий WRC, WRC2 и WRC для юниоров, а также 68 культовых раллийных болидов. Каждый автомобиль оснащён динамической системой управления, которая обеспечивает максимальный реализм вождения в самых сложных условиях бездорожья.
Процессор: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5 9600K
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX Vega 56
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 95 ГБ (рекомендуется SSD)
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i5 10600K
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 95 ГБ (рекомендуется SSD)
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
рус озвучка штурмана будет только отвлекать по стрелкам всегда хорошо ориентируюсь
Ведь шлемы виртуальной реальности есть у каждого второго ..))