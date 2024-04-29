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EA Sports WRC 03.11.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.5 63 оценки

Завтра в игру EA SPORTS WRC добавят поддержку шлемов виртуальной реальности

Pavel Rally
Новости

Гоночная игра посвящённая Чемпионату мира по ралли — EA SPORTS WRC, продолжает улучшаться, уже завтра разработчики добавят бета версию VR режима для шлемов виртуальной реальности, чтобы игрокам было легче почувствовать себя в роли настоящего гонщика, обновление будет доступно на ПК. Ранее был выпущен бесплатный любительский перевод всего текста в игре, а также сейчас доступна ранняя версия русской озвучки штурмана, этот мод платный.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Павел Хорунжий

рус озвучка штурмана будет только отвлекать по стрелкам всегда хорошо ориентируюсь

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PastoralUpton

Ведь шлемы виртуальной реальности есть у каждого второго ..))

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