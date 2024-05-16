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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 18 955 оценок

Fallout 4 стала самой продаваемой игрой апреля в Европе

Gruz_
Новости

Опубликованы последние данные GSD, показывающие продажи физических и цифровых игр в Европе по итогам апреля. И похоже, что сериал Fallout от Prime Video оказал крайне положительное влияние на франшизу. Всего было продано 10,5 миллиона различных игр, что на 6,2% меньше, чем в апреле прошлого года.

Как и в Великобритании, Fallout 4 стала игрой №1 в этом месяце благодаря снижению цены и запуску хитового телешоу Amazon Prime. Более половины продаж Fallout 4 пришлось на версию игры для ПК. Это одна из трех игр Fallout в первой десятке: Fallout 76 на 7-м месте, а Fallout: New Vegas на 10-м. Второй самой продаваемой игрой месяца стала EA Sports FC 24, которая с очень (очень) небольшим отрывом обошла Helldivers 2.

  1. Fallout 4
  2. EA Sports FC 24
  3. Helldivers 2
  4. Grand Theft Auto 5
  5. Red Dead Redemption 2
  6. Call of Duty: Modern Warfare 3
  7. Fallout 76
  8. Hogwarts Legacy
  9. Stellar Blade
  10. Fallout: New Vegas

Апрель был очень спокойным месяцем в плане игр. Единственная новая игра в Топ-10 - Stellar Blade для PS5, которая стартовала с 9-го места. Для сравнения, в апреле 2023 года дебютировали Star Wars Jedi: Survivor (игра №1 в чарте того месяца) и Dead Island 2 (игра №3).

Что касается аппаратного обеспечения, то продажи упали на 47 %, причем на всех трех консолях. Продажи аксессуаров упали на 17 %, при этом самым продаваемым был DualSense.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Gelyr

Так в апреле скидки в 90% на игру были

1
Lexus Black

Ну и в целом игра сама по себе неплохая. Хоть по механике и почти тот же обливион-скарим - но играть весело, как шутер в открытом мире.

Хотя конечно забавляет что игрок может просто взять биту и молоток (!) 🤦‍♂️и пойти с эти рубить против автомата 🤷‍♂️, а пистолеты стреляют так же далеко/мощно и круто как и карабины (где логика???). На худой конец, попадание из рпг-ракетницы в голову вообще не смертельно, или приравнивается по урону к тому же пистолету 🤦‍♂️😂😂😂. С другой стороны - если выключить мозг, играть вполне в это можно, и даже радоваться))).

0
SexualHarassmentPanda

Я так понимаю гта5 уже будут бесконечно покупать вплоть до выхода 6 части

0
Fedaykin
0