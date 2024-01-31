Разработчики ролевой игры Earthlock 2 представили кинематографический трейлер и скриншоты

Snowcastle Games выпустила новый кинематографический трейлер Earthlock 2, а также новые скриншоты и информацию о том, как ролевая игра позволит вам превратить бесплодные пустыни в оживленные оазисы и управлять настраиваемыми транспортными средствами под названием «Корабли пустыни».

В Earthlock 2 вы вместе с группой путешественников стоите на грани опасности и славы. Вас ждет обширная пустыня, полная тайн и возможностей, которую вы сможете исследовать и превратиться в оазис, полный жизни. Вы будете исследовать этот мир на своем верном корабле пустыни. Корабль начинается как скромный вид транспорта, но со временем и усилиями он станет вашей мобильной базой и вселит страх в ваших врагов в пустыне. Поднимитесь и станьте самым грозным исследователем Умбры.

Earthlock 2 представляет собой динамический симулятор экосистемы, который наблюдает, как игровой мир меняется с течением времени и реагирует на действия игрока. Пустыня Кор станет вашим холстом, на котором вы сможете нарисовать новую жизнь, привнося в мир цвет и яркость. Эта новая жизнь будет означать новые опасности и проблемы, с которыми вам придется столкнуться, и у каждого биома будут разные требования, когда дело доходит до его полного раскрытия потенциала. Однако это того стоит, поскольку вы получите богатства и сокровища, которые помогут вам в вашем приключении. Подробнее о биомах можно прочитать здесь.

Эти награды пойдут на ваш Корабль в пустыне, транспортное средство, которое будет иметь ключевое значение для вашего опыта в Earthlock 2. Это настраиваемое приспособление представляет собой средство передвижения, мобильную базу и оружие, которое станет отражением вашего путешествия по мере вашего роста и улучшений. это со временем. Настройте его в соответствии со своим стилем игры, набирайте приключений в свою команду, оснастите его передовыми технологиями, которые придадут ему устойчивость к суровым стихиям, и оснастите его утилитами, которые помогут вам выжить в беспощадной пустыне.

Earthlock 2 находится в разработке для консолей и ПК (Steam). Дата релиза пока не объявлена.