Приключенческая ролевая игра Eastward получит дополнение в конце января

Компания Chucklefish объявила, что DLC Octopia для разработанной Pixpil приключенческой ролевой игры Eastward выйдет на Nintendo Switch и PC через Steam 31 января 2024 года. Вместе с этой новостью был опубликован короткий новый трейлер, рассказывающий о некоторых событиях, которые могут ожидать будущих игроков.

Премиальное DLC добавит в игру новый контент и системы, и игроки снова отправятся вместе с Сэм и Джоном в приключение, чтобы оживить землю вокруг них. По сути, в игру добавлен симулятор фермера, в котором игроки будут выращивать урожай, ухаживать за скотом и проявлять кулинарное творчество, используя свежие продукты для приготовления новых вкусных блюд, которые затем будут храниться в Большой поваренной книге Джона. Здесь есть рыболовные места, которые можно посетить, призраки, с которыми можно поболтать, и колоритные персонажи с Востока, которых нужно поразить новыми рецептами Джона.

Близлежащий городок также будет развиваться на протяжении всей игры: игроки увидят, как он превращается из заброшенной ярмарочной площади в настоящую общину.

DLC будет доступно в стартовом меню Eastward, чтобы игроки могли сразу перейти к фермерским сегментам, даже если они еще не прошли игру. Контент добавит 15-20 часов к кампании.