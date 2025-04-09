Создатели The Ebb забросили Unity и переезжают на Unreal Engine

Привет, друзья!
Сегодня у нас важный и долгожданный апдейт по нашей игре The Ebb — мрачному и стильному проекту, действие которого происходит в мире, где человечество оказалось на грани вымирания после падения метеорита. Готовы к деталям? Тогда поехали!
Если вы следите за нашим проектом с самого начала, то знаете: The Ebb — это киберпанк-вселенная, в которой человечество едва цепляется за жизнь после катастрофы. Она принесла с собой не только разрушение, но и пять штаммов смертоносного вируса, выкосивших две трети населения Земли. Спастись удалось немногим. Выжившие научились сдерживать заражение с помощью пробиотиков — но есть нюанс: каждый пробиотик подавляет лишь один конкретный штамм, и принимать его нужно строго каждые 24 часа. Пропустил дозу — вирус берёт верх. Например, если у тебя поражена кровеносная система, необходим пробиотик, действующий именно на неё. Иначе… ну, вы поняли.
Именно этот бесконечный, изнуряющий отлив жизненных сил стал центральной метафорой нашего проекта. Отсюда и название: The Ebb (отлив). Здесь каждое утро — это битва за выживание, а каждое решение — вопрос жизни и смерти.
Теперь к главному анонсу: мы кардинально меняем подход к разработке!
Изначально The Ebb разрабатывался на Unity — удобном и проверенном движке, который, как оказалось, всё же не подходит для наших задач. После долгих тестов и устранения косяков пришло то самое «решение сверху» — твёрдое и окончательное: мы перезапускаем разработку The Ebb на Unreal Engine.
Да, это радикальный шаг. Но он действительно необходим.
Чем глубже мы погружались в разработку, тем яснее становилось: Unity не справляется с тем уровнем визуала и геймплея, который мы хотим реализовать.
Новая команда — частично старая гвардия, частично свежая кровь — уже вовсю пилит билд демоверсии. Теперь это не просто стильный киберпанк, а более «графонистый», насыщенный экшен-слэшер с метахьюманами и динамичным паркуром.
И, конечно, мы никуда не уходим от RPG-составляющей — она по-прежнему остаётся важной частью геймплея The Ebb.
Ждите демку уже скоро — и сами всё увидите!
А пока мы осваиваем новый движок, вы можете поддержать нас: подписывайтесь на наши соцсети, следите за разработкой, кидайте фидбэк и просто оставайтесь с нами!
Новый Unreal тоже достаточно проблемный в плане настройки оптимизации исходя из фидбеков
По скринам видно что команда не опытная, картинка плоская, будто игра из 2004, текстурирование очень базовое, нет потертостей, потеков и грязи, все нереалистично новое и чистое.
На анриле намного проще сделать красивую графику, у него из коробки доступно достаточно много инструментов для реализации этого. На юнити тоже можно сделать приличную графику, но это уже нужно сильно дорабатывать движок, создавать кучу кастомных эффектов и шейдеров, плюс писать кучу скриптов для оптимизации всей новой графики.
Хз что за игра, но правильно сделали. Юнити это очень плохой движок.
Как и Unreal