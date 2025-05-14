В Steam состоялся релиз Ebola Village

В сервисе Steam состоялся релиз EBOLA VILLAGE, проекта, который обещал стать настоящим российским аналогом Resident Evil.

Новые скриншоты EBOLA VILLAGE:

Классический хоррор, вдохновленный оригинальными играми на выживание 90-х, EBOLA VILLAGE — это современный взгляд на приключение от первого лица, в котором главная героиня Мария расследует загадочные события, произошедшие в СССР. Мария сидит в своей квартире и смотрит любимый сериал, передача прерывается, и начинается прямой эфир о биологической угрозе. Мария едет в деревню навестить маму и бывшего мужа Руслана... и там начинают происходить ужасные вещи...

До 20 мая игру можно купить со скидкой в 17%.