В Steam состоялся релиз Ebola Village

В сервисе Steam состоялся релиз EBOLA VILLAGE, проекта, который обещал стать настоящим российским аналогом Resident Evil.
Новые скриншоты EBOLA VILLAGE:
Классический хоррор, вдохновленный оригинальными играми на выживание 90-х, EBOLA VILLAGE — это современный взгляд на приключение от первого лица, в котором главная героиня Мария расследует загадочные события, произошедшие в СССР. Мария сидит в своей квартире и смотрит любимый сериал, передача прерывается, и начинается прямой эфир о биологической угрозе. Мария едет в деревню навестить маму и бывшего мужа Руслана... и там начинают происходить ужасные вещи...
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а ну точно в советские времена в деревнях повседневка была это праздничные славянские сорочки с вышивкой и кокошники и мужики всегда небритые... и разумеется все крутые девушки носили эти кожаные недоперчатки на амерканскай манер бляаа вроде русские люди делали откуда столько клюквы забугорной то?
Это раболепие перед Европой и США, почему то, в России было всегда. Только в СССР старались взрастить свою культуру и то "ген раболепия" не победили полностью, а как Советский союз рухнул так чуть ли не с молоком матери стали впитывать всё иноземное, заменив свою культуру на чужую, сделав, по сути, ее своей. Попутно впитав их стереотипы о себе же и забыв как было на самом деле.
Таблетки перестали действовать?)
Если там нет своего аналога Димитреску то смысла играть нет
Деревня эболы? В Африке кто-то тогда выжил?
клон ре 8
Отличная игра,видно что качество игр растёт, ебола 1 была прям фигня,ебола 2 уже вполне неплохо,ебола 3 я 2 раза прошёл,а эта часть пока спустя пару часов игры мне прям очень нравиться,таких игр сейчас очень не хватает,так скажем хоррор стрелялка!!!
Класс!
да согласен 1-я ебола была вобще ебола.а вот вторая ебола ну в принципе тоже ебола хотя по сравнению с перой еболой не совсем ебола но в принципе тоже ебола глядя на рубахи и кокошники.так что что первоя ебола что вторая ебола один фиг ебола какая то