Авторы Warhammer Online анонсировали кооперативную песочницу Echoes of Elysium

Компания Loric Games анонсировала свою дебютную игру Echoes of Elysium - кооперативную песочницу на выживание на дирижабле, действие которой разворачивается в небесах мифической Древней Греции.

Игра выйдет в Steam, где она уже доступна для добавления в список желаемого и находится в списке "скоро выйдет". Информация о других платформах пока не подтверждена.

"Воздушное исследование и игра на выживание, созданная в процедурном мире Элизиума", - говорится в официальном описании игры. "Запустите двигатели и отправляйтесь в небо на своем дирижабле, созданном вручную. Механические чудеса столкнутся с древними тайнами в нетронутом раю".

Компания Loric Games, расположенная в Северной Вирджинии, была основана в 2022 году бывшими ветеранами Mythic Entertainment Брайаном Джонсоном, Рэем Сото и сооснователем Mythic Робом Дентоном.

Во время работы в Mythic и BioWare трио вместе трудилось над такими играми, как Ultima Online, Dark Age of Camelot, Warhammer Online и Star Wars: The Old Republic.

"Мы создаем нечто большее, чем просто игру про поедание ягод, избиение кулаками деревьев и постройку соломенных хижин", - сказал тогда Джонсон. "Мы все любим играть в игры с героическими историями. За долгую историю разработки игр мы поняли, что хороший сюжет может выделить игру на фоне других. Опыт выживания может быть гораздо более впечатляющим при правильном сочетании сюжета и геймплейных механик открытого мира".