В раннем доступе Steam вышел постапокалиптический симулятор колонии Ecopunk

Студия Zerone Games объявила о выходе своего проекта Ecopunk в стадии раннего доступа на площадке цифровой дистрибуции Steam. Игра представляет собой изометрический симулятор управления колонией с элементами выживания, разработанный небольшой командой из двух человек. Авторы позиционируют проект как песочницу, в которой игрокам предстоит восстанавливать экосистему на руинах цивилизации.

Действие игры разворачивается в мире, пережившем катастрофу, где остатки человечества вынуждены выживать среди мутантов и агрессивных машин. Пользователи берут под контроль группу выживших, именуемых экопанками. Геймплей строится вокруг сбора ресурсов, фермерства, охоты и возведения укрепленной базы. Значительное внимание уделено микроменеджменту: поселенцы подвержены голоду, жажде и болезням, а также реагируют на погодные условия, требуя отопления или охлаждения помещений в зависимости от климата.

Уникальной чертой Ecopunk является механика взаимодействия с Материнскими деревьями. Игроки должны находить и сажать древние семена, чтобы очищать загрязненную пустошь. Для ускорения роста растений и изменения климата предусмотрена возможность приносить в жертву поверженных врагов. Система прогрессии включает восемь профессий, дерево технологий и возможность крафта разнообразного снаряжения, от простой одежды до огнестрельного оружия.

Разработчики планируют продержать игру в раннем доступе от одного до двух лет, постепенно добавляя новый контент, включая рейды, животноводство и систему психического здоровья. В текущей версии, по словам авторов, доступно около 40 часов геймплея. На данный момент в Ecopunk отсутствует локализация на русский язык, а цена игры останется неизменной и после полноценного релиза.