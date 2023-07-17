Полная версия roguelike-экшена на выживание с зомби Ed-0: Zombie Uprising стала доступна для ПК и консолей ©

Издатель инди-игр из Токио (Япония) D3PUBLISHER и независимый разработчик игр LANCARSE объявили о выпуске полной версии их roguelike-экшена на выживание Ed-0: Zombie Uprising. Игра теперь доступна для ПК в Steam и консолей PS5 и Xbox Series X/S в цифровых магазинах. Полный глобальный запуск игры включает в себя множество новых дополнений и обновлений контента, в результате чего игровой процесс длится более 100 часов.

Ed-0: Zombie Uprising, предназначенная для жестоких стратегических сражений в формате rogue-like, разворачивается в вымышленной Японии эпохи Эдо, где орды голодных зомби совершили набег на изолированную страну. Ни одно прохождение подземелий не будет одинаковым, поэтому суждение игроков будет иметь первостепенное значение, поскольку им придется столкнуться с испытаниями, которые «раз в жизни» с большим разнообразием случайных элементов среди опасных противников.

Ed-0: Zombie Uprising включает в себя различных врагов-нежить, от «недавно интерпретированных» японских зомби до иностранных захватчиков, родившихся после «Промышленной революции зомби». Игроки будут открывать больше по мере того, как они играют (и добиваются успеха), с растущим числом возможностей для настройки сборок по своему вкусу — с возможностью повысить уровень сложности, чтобы проверить свои способности.

Запуск Ed-0: Zombie Uprising добавляет набор нового контента, включая ниндзя в качестве игрового персонажа, пять новых этапов и дополнительные этапы испытаний и побочные квесты, новые боссы и типы врагов, благословения, внутриигровые события, дополнительные варианты построения персонажа и многое другое.