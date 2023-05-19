Roguelike-экшен на выживание с зомби Ed-0: Zombie Uprising покинет ранний доступ 13 июля ©

Издатель игр из Японии D3Publisher Inc. сегодня в партнерстве с разработчиком LANCARSE объявил об официальном выпуске своего roguelike-экшена с зомби-выживанием Ed-0: Zombie Uprising для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 13 июля 2023 года.

Ed-0: Zombie Uprising находится в раннем доступе Steam с апреля 2022 года. За это время разработчики добавили дополнительный контент и ответили на отзывы сообщества, внедрив ключевые улучшения для улучшения общего игрового процесса. К ним относятся улучшения качества боя, сложности и новая опция сохранения в середине игры. Также были внесены регулярные исправления ошибок и постоянные изменения в элементах игрового процесса. Версия 1.0 также включает совершенно новые функции, такие как новые благословения и талисманы, функцию адаптивного триггера, эксклюзивную для PS5, шейдер EDO для забавного фильтра в стиле «укиё-э» и более 100 часов игрового контента.

Ed-0: Zombie Uprising предлагает жестокие стратегические бои в формате roguelike, действие которых происходит в вымышленной Японии эпохи Эдо, наводненной полчищами голодных зомби. Каждый проход через подземелье уникален, и решение игроков имеет решающее значение, поскольку они сталкиваются с опасностями уникальных испытаний с различными случайными элементами и опасными врагами. В игре представлены различные типы зомби, в том числе переосмысленные японские зомби и иностранные захватчики, созданные после «Промышленной революции зомби». По мере прохождения игры игроки будут открывать все больше и больше способов настроить свои навыки и повысить сложность.