Разработчики градостроительного симулятора El Dorado: The Golden City Builder рассказали про религию ©

Разработчики El Dorado: The Golden City Builder опубликовали в Steam свежий девлог, в котором описывают механику религии в игре. Прямо сейчас игроки могут зарегистрироваться в Steam Playetst и предстоящих бета-тестах во втором квартале 2023 года.

Верьте в божеств, и вы получите их благосклонность — это основной принцип, которым руководствуется цивилизация в игре. Вам предстоит строить храмы и святилища возле домов, приносить жертвы, чтобы умилостивить Богов, и защитить деревню от всех опасностей. Во время храмовых праздников будут приноситься жертвы, и чем больше будет принесено жертв, тем благосклоннее Боги отнесутся к вашей цивилизации.

В El Dorado: The Golden City Builder три бога доминируют над остальными:

Чак - бог грома, воды и растений.

Икшель - богиня луны, плодородия и разрушения.

Ицамна - бог-творец, владыка неба.

Предсказание, что Бог должен пожертвовать, чтобы спасти цивилизацию от катастрофы, делает календарь, созданный талантливыми гадалками. Как и в древних цивилизациях, астрономия является важным аспектом игры. Жрецы могли предсказывать будущее по звездам, предсказывая залежи редкой и ценной руды, несчастье или готовящееся к нападению враждебное племя.

Древние цивилизации часто приносили жертвы своим богам в надежде снискать их благосклонность и защиту от всех опасностей. Эти подношения могут принимать различные формы, например, животных, фрукты или ценности. Во многих случаях жертвоприношение было связано с конкретными событиями, такими как рождение ребенка, сбор урожая или война. Со временем жертвоприношение стало неотъемлемой частью культуры и религии многих древних цивилизаций, таких как майя, ацтеки, египтяне. В El Dorado: The Golden City Builder у вас будет возможность изучить и исследовать увлекательный мир древних цивилизаций и испытать на себе механику жертвоприношения и влияние, которое они оказывают на вашу цивилизацию.

El Dorado: The Golden City Builder — это стратегическая строительная игра, в которой игрок строит и управляет своей цивилизацией в поисках мифического Эльдорадо — города из золота.