Ксалавье Нельсон официально анонсировал продолжение шутера El Paso, Elsewhere

Ксалавье Нельсон и его студия Strange Scaffold официально анонсировали продолжение шутера El Paso, Elsewhere — игру, вдохновленную классическими шутерами, такими как Max Payne. Нельсон поделился новостью через свой аккаунт в Bluesky, уточнив, что сиквел находится на ранней стадии разработки. Хотя подробности пока скромны, было показано название и имя Нельсона как сценариста игры.

Ожидается, что игра будет называться El Paso, Elsewhere 2, несмотря на упоминания других возможных титулов, таких как El Paso, Everywhere. Оригинальная игра рассказывает историю Джеймса Сэвиджа, борющегося с вампирами в мотеле, где появляются дополнительные этажи, наполненные злом. Это «любовное письмо» к старым шутерам с уникальным хип-хоп саундтреком, написанным Нельсоном.

Сиквел, вероятно, расширит концепцию оригинала, предлагая больше разрушительных объектов и эпичных замедленных моментов. Вдохновленная Max Payne, игра обещает вернуть поклонников к динамичному экшену. Следите за новостями, так как дата релиза еще не объявлена.