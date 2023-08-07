Для Elden Ring стал доступен мод Resurrection, улучшающий геймплей ©

Моддер Valthryn поделился еще одним модом для геймплея фэнтезийной ролевой игры FromSoftware под названием Elden Ring Resurrection. Этот мод, наряду с модом Convergence, лучше всего подходит для вашего второго прохождения, поскольку он может полностью изменить то, как вы играете в игру.

По словам моддера, Elden Ring Resurrection — это тщательно переработанный игровой процесс для Elden Ring, в котором представлены изменения и улучшения игровых систем, прогрессии снаряжения, анимации, поведения камеры и многого другого. Кроме того, он поставляется с совершенно новой игровой механикой и опциональной настраиваемой камерой.

Говоря немного подробнее, Elden Ring Resurrection улучшает механику отклонения, особенно на небольших щитах и оружии. Кроме того, он вносит значительные корректировки баланса во все боевые анимации (наборы движений оружия, наборы движений и навыки оружия). Игроки также могут ожидать новые уникальные эффекты брони для всех комплектов одежды и доспехов, начиная от простого повышения характеристик и заканчивая сложными эффектами, которые становятся сильнее по мере того, как вы сражаетесь.

Также стоит отметить, что этот мод корректирует механику боя с боссом, настраивает масштабирование врага по всей игре и улучшает расходные материалы. И да, мод также содержит ряд настроек и улучшений системы магии игры.

Вы можете скачать этот мод для геймплея Elden Ring прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.