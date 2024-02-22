FromSoftware хочет расширяться, пока остальная индустрия страдает от увольнений

Президент FromSoftware Хидетака Миядзаки прокомментировал последние несколько трудных лет в игровой индустрии, в частности постоянные увольнения, заявив, что его нынешнее видение компании - это расширение.
В беседе с IGN USA Миядзаки сказал, что он "в курсе ситуации" и назвал ее "душераздирающей", но отказался вдаваться в подробности. "Мне трудно понять точные обстоятельства. Я не хочу говорить об этом конкретно", - сказал он.
Говоря от лица FromSoftware, я считаю, что нам очень повезло, потому что у нас много начинающих и увлеченных разработчиков, которые росли и развивались внутри студии и достигли директорских позиций, что позволило им руководить такими проектами, как недавняя Armored Core 6. У нас много таких начинающих геймдиректоров, которым мы можем делегировать эти проекты, и мы можем вести несколько проектов одновременно. В таких условиях, по крайней мере для нас, я предвижу появление FromSoftware, где играми могут руководить другие, а не только я. Я думаю, что перед лицом этой борьбы и ситуации, в которой сейчас находится игровая индустрия, я вижу этот момент как момент для продолжения роста, продолжения взращивания этого таланта и продолжения публикации этих игр как можно дольше.
В настоящее время FromSoftware работает над Elden Ring Shadow of the Erdtree, расширением к ролевой игре 2022 года. Вчера стали известны дата выхода и цена, а также был представлен эффектный геймплейный трейлер.
Кроме того, был подтвержден новый рубеж продаж Elden Ring.
Во компания. Идёт чисто своим путем. Почему они и одни из лучших.
Миядзаки батя