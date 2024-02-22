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об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 640 оценок

FromSoftware хочет расширяться, пока остальная индустрия страдает от увольнений

butcher69
Новости

Президент FromSoftware Хидетака Миядзаки прокомментировал последние несколько трудных лет в игровой индустрии, в частности постоянные увольнения, заявив, что его нынешнее видение компании - это расширение.

В беседе с IGN USA Миядзаки сказал, что он "в курсе ситуации" и назвал ее "душераздирающей", но отказался вдаваться в подробности. "Мне трудно понять точные обстоятельства. Я не хочу говорить об этом конкретно", - сказал он.

Говоря от лица FromSoftware, я считаю, что нам очень повезло, потому что у нас много начинающих и увлеченных разработчиков, которые росли и развивались внутри студии и достигли директорских позиций, что позволило им руководить такими проектами, как недавняя Armored Core 6. У нас много таких начинающих геймдиректоров, которым мы можем делегировать эти проекты, и мы можем вести несколько проектов одновременно. В таких условиях, по крайней мере для нас, я предвижу появление FromSoftware, где играми могут руководить другие, а не только я. Я думаю, что перед лицом этой борьбы и ситуации, в которой сейчас находится игровая индустрия, я вижу этот момент как момент для продолжения роста, продолжения взращивания этого таланта и продолжения публикации этих игр как можно дольше.

В настоящее время FromSoftware работает над Elden Ring Shadow of the Erdtree, расширением к ролевой игре 2022 года. Вчера стали известны дата выхода и цена, а также был представлен эффектный геймплейный трейлер.

Кроме того, был подтвержден новый рубеж продаж Elden Ring.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Во компания. Идёт чисто своим путем. Почему они и одни из лучших.

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Chopper 7

Миядзаки батя

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