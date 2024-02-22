Продажи Elden Ring превысили 23 миллиона копий по всему миру, сообщил издатель Bandai Namco.
Вчера Bandai Namco и разработчик FromSoftware наконец-то назвали дату выхода долгожданного расширения Shadow of the Erdtree. Вместе с анонсом вышел совершенно новый трейлер, демонстрирующий устрашающих боссов, новые зоны и многое другое.
Интересно, что в официальном пресс-релизе Bandai Namco также указаны цифры продаж шедевра FromSoftware 2022 года. Как говорится в пресс-релизе, с момента выхода Elden Ring в феврале 2022 года по всему миру было отгружено более 23 миллионов копий игры. Под "отгруженными" подразумеваются либо отгруженные в розничные сети, либо скачанные копии. "Общая цифра складывается из данных по распространению пакетных версий и продаж загружаемых версий, в том числе для игровой платформы Steam на ПК", - говорится в пресс-релизе.
Еще в феврале прошлого года мы сообщали, что за первый год существования Elden Ring было продано более 20 миллионов копий. Это означает, что Bandai Namco и FromSoftware удалось "продать" еще 3 миллиона копий за один год.
Elden Ring уже доступна по всему миру на ПК и консолях. Расширение Shadow of the Erdtree выходит 21 июня.