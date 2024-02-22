FromSoftware пока не планирует разработку Elden Ring 2 или еще одного DLC

Похоже, что в недавнем интервью директор Elden Ring Хидетака Миядзаки сообщил не самые приятные для слуха новости.

В интервью IGN Japan Миядзаки рассказал, что FromSoftware, разработчик любимой фэнтезийной ролевой игры Elden Ring, не планирует ни сиквела, ни второго DLC, чтобы продолжить историю и еще раз порадовать своих поклонников.

Мы не хотим говорить, что на этом сага об Elden Ring закончилась. Думаю, мы говорили подобное в конце Dark Souls 3. Мы не хотели сглаживать эти возможности или ставить на них крест именно в тот момент. И с Elden Ring похожая история. Мы не хотим пресекать все его возможности. Возможно, в будущем появятся новые идеи.



У нас нет текущих планов по созданию второго DLC или сиквела, но мы определенно не хотим исключать такую возможность. Возможно, в будущем мы что-то придумаем.

Впрочем, согласно переводу от пользователя ResetEra, Миядзаки сказал "текущие планы", так что надежда на появление сиквела еще есть, но вполне понятно, что сейчас компания-разработчик не хочет давать никаких обещаний, поскольку сейчас в индустрии наступили тяжелые времена, чтобы строить какие-либо планы. А учитывая ее огромный успех, будет очень печально, если Elden Ring в итоге не получит заслуженного продолжения. С более чем 23 миллионами проданных копий и восторженными отзывами она остается самым успешным проектом от From Software на сегодняшний день

Если вспомнить игры от FromSoftware, то у Sekiro не было ни одного DLC, а у Dark Souls 3 было два - Ashes of Ariandel и The Ringed City. Если зайти еще дальше, то для Bloodborne было одно DLC, а для Dark Souls 2 - три. В общем, не существует какой-то определенной закономерности в количестве загружаемого контента, который FromSoftware выпускает для своих игр.

Релиз Shadow of the Erdtree должен состояться 21 июня 2024 года.