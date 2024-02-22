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об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 3 643 оценки

FromSoftware пока не планирует разработку Elden Ring 2 или еще одного DLC

Gruz_
Новости

Похоже, что в недавнем интервью директор Elden Ring Хидетака Миядзаки сообщил не самые приятные для слуха новости.

В интервью IGN Japan Миядзаки рассказал, что FromSoftware, разработчик любимой фэнтезийной ролевой игры Elden Ring, не планирует ни сиквела, ни второго DLC, чтобы продолжить историю и еще раз порадовать своих поклонников.

Мы не хотим говорить, что на этом сага об Elden Ring закончилась. Думаю, мы говорили подобное в конце Dark Souls 3. Мы не хотели сглаживать эти возможности или ставить на них крест именно в тот момент. И с Elden Ring похожая история. Мы не хотим пресекать все его возможности. Возможно, в будущем появятся новые идеи.

У нас нет текущих планов по созданию второго DLC или сиквела, но мы определенно не хотим исключать такую возможность. Возможно, в будущем мы что-то придумаем.

Впрочем, согласно переводу от пользователя ResetEra, Миядзаки сказал "текущие планы", так что надежда на появление сиквела еще есть, но вполне понятно, что сейчас компания-разработчик не хочет давать никаких обещаний, поскольку сейчас в индустрии наступили тяжелые времена, чтобы строить какие-либо планы. А учитывая ее огромный успех, будет очень печально, если Elden Ring в итоге не получит заслуженного продолжения. С более чем 23 миллионами проданных копий и восторженными отзывами она остается самым успешным проектом от From Software на сегодняшний день

Если вспомнить игры от FromSoftware, то у Sekiro не было ни одного DLC, а у Dark Souls 3 было два - Ashes of Ariandel и The Ringed City. Если зайти еще дальше, то для Bloodborne было одно DLC, а для Dark Souls 2 - три. В общем, не существует какой-то определенной закономерности в количестве загружаемого контента, который FromSoftware выпускает для своих игр.

Релиз Shadow of the Erdtree должен состояться 21 июня 2024 года.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Hevin

Ну если это длс станет максимально успешным - обязательно сделают что-то, потому что есть куда расти, есть что создавать, главное что бы без Джорджа Мартина. Потому что дикий сумбур в именах врагов как раз из-за его участия.

0
IbruhmanI

Хочу секиро 2)

0
Петр Стрельцов

Типунь тебе на геймпад..

0
IbruhmanI Петр Стрельцов

Причем тут геймпад?

0
hpi

А по арморыд кор забыли что-ли. Плюс у них есть кингфилд а так как сейчас пилять ремейки и ремастеры то вполне возможно.

0
Xndr DeKoz

Elden Ring..старшее кольцо, это приквел властелина колец что ли?)

0
Kenn1y

Точно, или потом ещё раз игру покупать, хотя, пока вроде не будет версии с DLC на диске, что тоже странно, до этого все полные издания выходили на диске.

-1
Кей Овальд

В общем, ДЛС не будет, но будет. Или не будет. Но будет.

-3