Хидетака Миядзаки: в будущих играх FromSoftware может появиться бесшовный кооперативный режим

У геймдизайнера студии FromSoftware, Хидетаки Миядзаки, состоялось интервью с изданием PC Gamer, в котором разработчик затронул тему модов для Elden Ring, а так же кооперативного прохождения игр студии.
Несмотря на то, что FromSoftware достигла определенного прогресса в кооперативе Elden Ring по сравнению с Dark Souls, игроки по-прежнему не могут таким образом пройти непрерывно всю игру. Однако моддер LukeYui выпустил модификацию Seamless Co-op, которая добавляет в игру возможность пройти её от начала и до конца без необходимости прерывания сессии.
Хидетака Миядзаки сказал, что он знает про существование таких модов и то, как они популярны среди игрового сообщества. Так же он в курсе желания игроков получить бесшовный кооперативный режим в играх FromSoftware.
По словам разработчика, FromSoftware не против существования таких модов и не будет им как-то мешать и вставлять палки в колеса. Так же Миядзаки заявил, что FromSoftware рассмотрит идею бесшовного кооператива в своих будущих играх, что позволит игрокам пройти игру от начала и до конца вместе с друзьями.
Релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring состоится 21 июня на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Лично мне гораздо интереснее проходить игру одному, но вот когда есть выбор у игроков это всегда здорово.
Он наконец то понял это... Желательно, что бы ещё и неткод был хорошим.
Там же есть SeanCoop Mod для элдена, который добавляет бесшовный кооп режим
Блин не надо экспериментировать, надо вернуться к старому доброму дарк солс1 и его jolly cooperation.
Зачем нужен кооп, если соло пройти гораздо круче и интереснее?
А можно что бы этого кооператива не было вообще и была нормальная пауза?
Нет.