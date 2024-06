Хидетака Миядзаки: в будущих играх FromSoftware может появиться бесшовный кооперативный режим

У геймдизайнера студии FromSoftware, Хидетаки Миядзаки, состоялось интервью с изданием PC Gamer, в котором разработчик затронул тему модов для Elden Ring, а так же кооперативного прохождения игр студии.

Несмотря на то, что FromSoftware достигла определенного прогресса в кооперативе Elden Ring по сравнению с Dark Souls, игроки по-прежнему не могут таким образом пройти непрерывно всю игру. Однако моддер LukeYui выпустил модификацию Seamless Co-op, которая добавляет в игру возможность пройти её от начала и до конца без необходимости прерывания сессии.

Хидетака Миядзаки сказал, что он знает про существование таких модов и то, как они популярны среди игрового сообщества. Так же он в курсе желания игроков получить бесшовный кооперативный режим в играх FromSoftware.

По словам разработчика, FromSoftware не против существования таких модов и не будет им как-то мешать и вставлять палки в колеса. Так же Миядзаки заявил, что FromSoftware рассмотрит идею бесшовного кооператива в своих будущих играх, что позволит игрокам пройти игру от начала и до конца вместе с друзьями.

Релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring состоится 21 июня на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.