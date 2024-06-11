Издатель Elden Ring предупреждает, что осталось меньше двух недель, чтобы победить Мога для игры в DLC

До выхода горячо ожидаемого DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree осталось меньше двух недель, и издатель Bandai Namco напомнил фанатам, что им нужно поторопиться и подготовиться к его запуску, победив одного из необязательных боссов оригинальной игры.
В недавнем интервью японскому журналу Famitsu директор Elden Ring Хидетака Миядзаки рассказал, что игроки получат доступ к контенту DLC, когда одолеют Радана, а затем и необязательного босса Мога, поскольку вход в DLC находится в коконе за ним.
Сегодня, 11 июня, Bandai Namco повторно опубликовала в хвиттере пост стримера Cohh Carnage, в котором говорилось о том, что достижения Steam указывают на то, что большинство игроков до сих пор не победили Мога.
Как отмечает Cohh Carnage, на данный момент чуть более 62% игроков Elden Ring на ПК не смогут сыграть в Shadow of the Erdtree, потому что им еще не удалось победить Мога. Аналогичная статистика наблюдается на PlayStation и Xbox: около двух третей игроков не смогли победить Мога на каждой платформе. Возможно, это неудивительно, учитывая, что Мог - необязательный босс, которого могли пропустить игроки, прошедшие Elden Ring.
Как раз выйдет длс ещё раз пройду игру с нуля, до мога дойти то не слишком сложно, буквально дойти до лиурнии, пару раз вторгнуться и смочить тряпку, вуаля - ты уже у него в гостях
Зря я начинал нг+, теперь мога этого мочить заново и в длс все сильнее будут
Ну так и ты сильнее будешь, в этом смысл.
Да ладно, у Миядзаки сложное нг вышло только в секиро. В любом дарке или бладике нг+ ощущается легче первого захода, и чем дальше - тем проще. Поэтому даже легче станет или разницы не почувствуешь.
Суть в том, что на нг+ и без того сильные новые враги, против которых еще проработана тактика, будут намного толще, плюс возможны ваншоты - это как придти к Машке с увеличенным в полтора раза хп и уроном в первый раз, не понимая как ее контрить) Причем персонаж после 100+ уровня не особо растет по статам, в эндгейме решает больше умение, чем цифры.
Ну я прошел нг2+ и на последнем прохождение уже лицом по клаве катался и все умирали:) Были проблемы только с типами у которых имунн к моему урону. Так что не думаю что в DLC я буду страдать на нг+2 так как к персонажу уже привык и прокачал все что хотел. А если еще и новые вещи к моему билду будут то вообще думаю легко станет.
Если норм билд со всем нужным шмотьем - без вопросов)
Я первого боса убить не могу...
А ты пытайся, на жопной тяге :D
Мог проблем не доставит, в крайнем случае берите билд на Богохульный клинок и спамите его скилом
если он не куда не денется то и ладно. а то потом бегать, искать по карте где этот длс едрить его в кокон.
Хорошо что не начал нг+, шатал я его убивать.
Мота, Карл. Я обучение в начале игры в данже не смог пройти, какого-то мини босса.
Тяжело наверное жить, когда вместо рук крабовые клешни...
да не особо, зато удобно рыбу есть