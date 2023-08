Кажется, Хидэтака Миядзаки тизерит продолжение Elden Ring ©

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring от знаменитой японской студии FromSoftware вышел в начале прошлого года, навсегда покорив сердца миллионов геймеров и критиков. Для игры уже заявлено дополнение с новым контентом, но похоже, что вместе с этим авторы также готовят полноценный сиквел. Продолжение популярной игры, кажется, начал тизерить сам геймдизайнер проекта Хидэтака Миядзаки.

Сообщество фанатов Elden Ring сейчас активно обсуждает недавнее заявление ключевого разработчика проекта и создателя всего мрачного мира игры. Дело в том, что в продажу поступила новая часть артбука по мотивам игры с развернутыми комментариями от разработчиков. В книге "Shards of The Shattering: Elden Ring Books of Knowledge" показаны как новые, так и уже знакомые концепты проекта, которые должны раскрыть больше информации об истории и персонажах. При этом там выделяются слова геймдизайнера Миядзаки.

Разработчик отмечает, что в этом артбуке не раскрываются все тайны Elden Ring. Ему и студии Elden Ring еще есть чем расширить лор, что обязательно произойдет в "будущих играх". Вероятно, это можно считать первым официальным намеком на сиквел Elden Ring. Не исключено, что это просто неточность перевода с японского, и на самом деле Миядзаки имел в виду предстоящее дополнение Elden Ring - Shadow of the Erdtree. Дата релиза которого, к слову, до сих пор не определена.