Кажется, Хидэтака Миядзаки тизерит продолжение Elden Ring

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring от знаменитой японской студии FromSoftware вышел в начале прошлого года, навсегда покорив сердца миллионов геймеров и критиков. Для игры уже заявлено дополнение с новым контентом, но похоже, что вместе с этим авторы также готовят полноценный сиквел. Продолжение популярной игры, кажется, начал тизерить сам геймдизайнер проекта Хидэтака Миядзаки.
Сообщество фанатов Elden Ring сейчас активно обсуждает недавнее заявление ключевого разработчика проекта и создателя всего мрачного мира игры. Дело в том, что в продажу поступила новая часть артбука по мотивам игры с развернутыми комментариями от разработчиков. В книге "Shards of The Shattering: Elden Ring Books of Knowledge" показаны как новые, так и уже знакомые концепты проекта, которые должны раскрыть больше информации об истории и персонажах. При этом там выделяются слова геймдизайнера Миядзаки.
Разработчик отмечает, что в этом артбуке не раскрываются все тайны Elden Ring. Ему и студии Elden Ring еще есть чем расширить лор, что обязательно произойдет в "будущих играх". Вероятно, это можно считать первым официальным намеком на сиквел Elden Ring. Не исключено, что это просто неточность перевода с японского, и на самом деле Миядзаки имел в виду предстоящее дополнение Elden Ring - Shadow of the Erdtree. Дата релиза которого, к слову, до сих пор не определена.
А почему бы и нет? Игра интересная, захватывающая, и есть куда ее раскрывать. Мне кажется, что продолжение было не более, чем просто делом времени
Интересная, но очень сложная :(
Есть такое. Но в этом-то и смысл таких игр. А, если прям уж очень понравится тебе история, то читы (простите мне еретику эти мысли, но, если руки из попы, а сюжет захватил) тебе в помощь
"захватывающая" аыххахыХАХЫАВХВАЫХХхахахвахвхаххххаххахывхавхыахвыахвы
Ясно...
Залпом играл в неё весь свой отпуск. Да, захватывающая. Теперь откисай, бездарь.
Залпом даже с торента пропустил. Откисай.
Тизерит новое сожжение задниц
не сильно то и сожгла, без кровотока проходил и духов помощников
я тоже без кровотока и духов всех мечом ночи и пламени захерачил
я либо огромный меч использовал, либо большой молот в зависимости от босса, если режущий урон не проходит, значит молот подойдет:D
никогда не играл магом в соулсах, первое прохождение было имбой
Скорее всего это к DLC идет
Опять страдать?
Новость высосана из пальца
гвно без графоное для мазохистов поиграл час и снес к херам.Baldur's Gate 3 60 часов наиграно.