По данным известного инсайдера, Elden Ring: Shadow of the Erdtree может выйти 21 июня

После того, как в течение многих лет не было абсолютно никаких новостей о DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring, похоже, что это скоро изменится, поскольку после объявления о премьере трейлера Shadow of the Erdtree в среду, похоже, в сеть просочилась дата выхода.

Эта утечка произошла от надежного инсайдера billbil-kun, который регулярно подробно описывал содержимое каждой партии игр PlayStation Plus каждый месяц в течение последних нескольких лет, а также сообщил о существовании ремастера Until Dawn задолго до его официального анонса. В новом сообщении на Dealabs они заявили, что DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring может выйти 21 июня, поскольку именно тогда несколько изданий «Игры года» для этой игры (включая DLC) выйдут на нескольких разных платформах.

Прежде чем вы побежите записывать дату в свой календарь, у billbil-kun есть пара сомнений относительно этой конкретной даты. Хотя кажется вероятным, что FromSoftware может выпустить DLC и издание Elden Ring «Игра года» одновременно, также возможно, что дополнение может быть выпущено само по себе немного раньше. Однако наличие нового коллекционного издания указывает на одновременный выпуск.

По крайней мере, эта предполагаемая утечка означает, что Shadow of the Erdtree, скорее всего, выйдет либо до, либо 21 июня, особенно с учетом его превосходного послужного списка.