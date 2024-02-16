Похоже, что From Software теперь является единственным владельцем IP Elden Ring

Несмотря на то, что FromSoftware создала несколько классических франшиз, таких как Demon's Souls и Dark Souls, она не имеет полного контроля ни над одной из них, поскольку они принадлежат Sony и Bandai Namco соответственно. Но сейчас, похоже, студия сумела получить один из своих основных IP.

Последний релиз студии, Elden Ring, изначально был франшизой Bandai Namco, но недавнее обновление на сайте регистрации торговых марок свидетельствует о том, что это уже не так. Теперь же FromSoftware значится в официальных документах как единственный владелец данного IP.

На сайте бренда указано, что права собственности были переданы 12 апреля 2023 года: Bandai Namco передала контроль над IP Elden Ring компании FromSoftware. Пока неизвестно, было ли заключено соглашение или студия просто выкупила у них право владения этой интеллектуальной собственностью..

Передача прав, которая была зарегистрирована 12/04/2023, стала причиной смены владельца с Bandai Namco на FromSoftware.

В 2022 году Sony и Tencent стали акционерами материнской компании FromSoftware - Kadokawa. По словам компании, эти инвестиции помогут ей улучшить разработку игр, а также повысить способность издавать свои собственные игры. Это означает, что Elden Ring, вероятно, будет продолжена в будущем без участия Bandai.

На этой неделе Bandai опубликовала свой финансовый отчет, и компания понизила свои ожидания по прибыли на этот финансовый год, даже с учетом запланированного к выходу в этом году DLC для Elden Ring. Потеря IP, безусловно, объясняет такое изменение, а Bandai заявила, что изменит свою стратегию и сосредоточится на выпуске более качественных игр.