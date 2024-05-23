The Sims 4 получит новые комплекты уже в конце мая, согласно данным, найденным датамайнером на серверах EA

Поклонники популярного симулятора жизни The Sims 4 могут готовиться к новым дополнениям. Как удалось выяснить датамайнеру с ником anadius, компания Electronic Arts готовит к выпуску два новых комплекта для игры — Riviera Retreat и Cozy Bistro. Хотя официального анонса пока не было, утечка информации с серверов EA позволяет получить представление о том, что ждёт игроков.
Любителям уютных посиделок придётся по душе комплект Cozy Bistro. С его помощью можно будет создать собственное очаровательное бистро — идеальное место для романтического свидания или встречи с друзьями. Разработчики обещают добавить множество тематических предметов декора, которые позволят каждому игроку обустроить бистро на свой вкус.
Тем же, кто мечтает о расслабляющем отдыхе в тихом уголке у моря, стоит обратить внимание на комплект Riviera Retreat. Он даст возможность создать уединённое место, оформленное в приморском стиле. Лёгкая мебель и элементы обустройства локаций, такие как стильная брусчатка, позволят игрокам почувствовать атмосферу Ривьеры, не выходя из дома.
Если верить данным anadius, то до выхода нового контента осталось ждать не так уж долго — предполагаемая дата релиза обоих комплектов назначена на 30 мая. Учитывая это, можно ожидать, что официальный анонс Riviera Retreat и Cozy Bistro состоится в самое ближайшее время.
Еще лет 5 будут выжимать соки из игры😂 // Алексей Скороходов
Ждем))
Очередная херня а не доп!!!