Глава Larian рассказал о том, что студия боялась не закончить Baldur's Gate 3 из-за больших размеров игры

Недавно у главы Larian Studios Свена Винке состоялось выступление на конференции Digital Dragons, в рамках которого разработчик поделился интересными подробностями разработки Baldur's Gate 3.

По словам Винке, одна из самых серьезных проблем, с которой столкнулись разработчики, заключалась в катсценах игры - в первую очередь из-за их огромного количества (около 9500 катсцен). Особую тревогу у разработчиков это вызывало по той причине, что любые изменения в сюжете могли привести к тому, что пришлось бы изменять множество катсцен, либо, в лучшем случае, их требовалось все пересмотреть и убедиться, что нет противоречий сюжету.

"Например, у вас есть контент, который на Metacritic предположительно оценят в 45%. Что вы делаете? Решаете, что это очень мало и переделываете. Но тут возникает закономерный вопрос: "Когда я должен остановиться и сказать стоп?". Когда я должен сказать "мы отменяем этот элемент и меняем масштаб" или "будем переделывать это вновь и вновь, пока не достигнем 90%" ?" - сказал разработчик

Винке говорит, что студия преимущественно решила идти по второму пути и старалась улучшать созданный контент до тех пор, пока не достигала определенного уровня качества. Из-за этого в студии были опасения, что они вообще никогда не закончат игру - она оказалась очень большой.

"У нас была просто куча проблем. Был момент, когда мы смотрели на игру и буквально говорили: "Мы ее никогда не закончим. Ее невозможно закончить." - добавил Свен Винке

Кроме того, у разработчиков начались проблемы с бюджетом игры, но в студии решили не урезать и не упрощать игру, а попытаться довести ее до конца. В итоге у них это получилось, несмотря на то, что они довольно сильно рисковали, поскольку им могло не хватить средств чтобы закончить игру.