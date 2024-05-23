Для No Rest for the Wicked вышел второй крупный патч: он добавляет поддержку DLSS 3.7, FSR 2.2 и улучшает оптимизацию

Разработчики из Moon Studios объявили о том, что состоялся релиз второго крупного патча для игры No Rest for the Wicked. В нем разработчики добавили поддержку технологий апскейлинга DLSS 3.7 и FSR 2.2, а так же были проведены многочисленные работы по оптимизации нагрузки на CPU и GPU. Так же NVIDIA выпустила новый драйвер для игры.
Кроме того, разработчики добавили возможность переназначения кнопок на контроллере, механику тестирования оружия, возможность смены специализации и ряд других приятных возможностей. Всего обновление насчитывает более 50-ти различных исправлений и улучшений.
No Rest for the Wicked вышла на PC в раннем доступе в Steam 18 апреля текущего года.
а фср 3 не не завезли?
значит еще год полтора на оптимизацию, год полтора на добавления нового функционала, год полтора для добавление контента, ну и год полтора на правку баланса, кто ни будь разбудите меня через 5 лет, хочу посмотреть что получится в итоге
она уже продалась. дальше они на чиле будут отодвигать патчи и ждать будут по году пока они обновят главу. за такое надо ларианов выпороть всю студию и всех кто так работать будет. 70 перепрохождений потомучто каждый раз меняется вариативность написание сюжета механика
Давно девушки не было? Чет ты какой-то негативный..