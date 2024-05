Для No Rest for the Wicked вышел второй крупный патч: он добавляет поддержку DLSS 3.7, FSR 2.2 и улучшает оптимизацию

Разработчики из Moon Studios объявили о том, что состоялся релиз второго крупного патча для игры No Rest for the Wicked. В нем разработчики добавили поддержку технологий апскейлинга DLSS 3.7 и FSR 2.2, а так же были проведены многочисленные работы по оптимизации нагрузки на CPU и GPU. Так же NVIDIA выпустила новый драйвер для игры.

Кроме того, разработчики добавили возможность переназначения кнопок на контроллере, механику тестирования оружия, возможность смены специализации и ряд других приятных возможностей. Всего обновление насчитывает более 50-ти различных исправлений и улучшений.

No Rest for the Wicked вышла на PC в раннем доступе в Steam 18 апреля текущего года.